Нападник бразильського «Сантоса» Неймар стоїть за переходом у гранд півзахисника Артура Мело. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bolavip.

Хавбек приєднався до «риб» наприкінці літа. Артур зізнався, що ідея трансферу зародилася в Неймара під час спільної гри в Counter-Strike онлайн. Під час однієї з «каток» (окрема партія у культовому шутері) капітан «Сантоса» запитав у товариша, чи той не хоче стати його одноклубником.

«Ми грали в Counter-Strike, розмовляли, і він сказав: «А ти не хочеш перейти в «Сантос»?». Я відповів: «Я перейду», – розповів Артур.

За словами півзахисника, за лічені хвилини йому зателефонував батько. Він веде справи футболіста й повідомив про інтерес бразильського гранда. Артур у цей час ще не закінчив грати в CS і сидів у навушниках.

Зрештою, Артур перебрався в «Сантос». Трансфер хавбека був безкоштовним, оскільки туринський «Ювентус» відпустив бразильця вільним агентом. Із тих пір він провів вісім матчів у складі «риб», у яких оформив один асист.

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