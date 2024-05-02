Еліна Світоліна опублікувала чуттєве фото з сім'єю
Світоліна наступного тижня зіграє на турнірі WTA 1000 у Римі
Перша ракетка України Еліна Світоліна поділилася фотографією, на якій вона разом із чоловіком Гаелем Монфісом, донькою Скай і собакою. Про це повідомляє sport.ua
«Такі моменти змушують нас дякувати за любов, яка нас оточує. Сім'я – наша найбільша радість», – написала Еліна.
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На змаганнях у Мадриді українка програла у стартовому для себе матчі.
Зазначимо, що Світоліна наступного тижня зіграє на турнірі WTA 1000 у Римі, де вона перемагала у 2017-му і 2018-му.
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