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Українка програла третій ракетці світу на турнірі в Мадриді (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Українка програла третій ракетці світу на турнірі в Мадриді (відео)
Даяна Ястремська
фото: Andy Wong/AP

Даяна Ястремська завершила виступи на турнірі WTA 1000

Українська тенісистка Даяна Ястремська поступилася американці Корі Гауфф і не змогла пробитися до 1/8 фіналу турніру WTA 1000 в Мадриді.

У матчі третього кола українська спортсменка (№34 WTA) програла третій ракетці світу американці Корі Гауфф.

Гра тривала 1 годину 18 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 6:1 на користь тенісистки з США.

Ястремська впродовж поєдинку двічі подавала навиліт, здійснила дві подвійні помилки та використала два з шести брейкпойнтів. Це була перша очна зустріч тенісисток.

Як відомо, Даяна Ястремська останньою з українок завершила виступи в одиночному розряді турніру в Мадриді. Раніше друге коло не змогли подолати Еліна Світоліна, Марта Костюк та Ангеліна Калініна. До цього ще в першому раунді гру припинила Леся Цуренко.

Нагадаємо, що раніше українська тенісистка Марта Костюк не змогла здобути титул на турніру WTA 500 у Штутгарті (Німеччина). У фіналі змагань вона поступилася ексросіянці Єлені Рибакіній, яка зараз представляє Казхастан: 6:2, 6:2. Перед цим вона у чвертьфіналі змагань обіграла третю ракетку світу Коко Гофф із США. 

Теги: спорт теніс Даяна Ястремська

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