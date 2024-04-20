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Обіграла третю ракетку світу: українська тенісистка Костюк вийшла у півфінал турніру WTA 500

Наталія Порощук
glavcom.ua
Обіграла третю ракетку світу: українська тенісистка Костюк вийшла у півфінал турніру WTA 500
Марта Костюк обіграла третю ракетку світу Коко Гофф із США
фото з відкритих джерел

Костюк здобула найбільшу перемогу у своїй кар'єрі

Українська тенісистка Марта Костюк вийшла у півфінал турніру WTA 500 у Штутгарті, Німеччина. У чвертьфіналі змагань вона обіграла третю ракетку світу Коко Гофф із США. Про це повідомляє Суспільне.

Марта Костюк є єдиною представницею України у Штутгарті. Вона стартувала на турнірі з перемоги у 3-годинному матчі над німкенею Лаурою Зігемунд, а в 1/8 фіналу здійснила камбек проти сьомої ракетки світу Цінь Вень Чжен.

Чинна чемпіонка US Open Коко Гофф стала суперницею Костюк у чвертьфіналі. Тенісистки втретє зустрічались у матчі основної сітки WTA, обидва попередні поєдинки, зокрема в чвертьфіналі Australian Open-2024, у трьох сетах виграла американка.

Костюк здобула найбільшу перемогу у кар'єрі, вперше обігравши представницю топ три. Перед цим особистим рекордом Марти була звитяга над п'ятою ракеткою світу Джессікою Пегулою на турнірі в Сан-Дієго на початку березня 2024 року.

Нагадаємо, Еліна Світоліна обіграла Жаклін Крістіан у другому поєдинку матчевої зустрічі в межах кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг між командами України та Румунії.

Теги: США Німеччина спорт українка теніс Марта Костюк

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