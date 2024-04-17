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Марта Костюк почала з перемоги на турнірі WTA 500 у Штутгарті

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Марта Костюк почала з перемоги на турнірі WTA 500 у Штутгарті
На турнірі WTA Штутгарт відбулись останні поєдинки першого кола, у яких Марта Костюк обіграла Лауру Зігемунд
скріншот з трансляції

Українка виграла поєдинок проти німкені Зігемунд

Марта Костюк стартувала з перемоги на турнірі WTA 500 у Штутгарті. У першому колі змагань українська тенісистка у трьох сетах здолала німкеню Лауру Зігемунд, повідомляє Суспільне.

Костюк розпочала поєдинок з програного гейму на власній подачі, однак після цього зробила два поспіль брейки та повела з рахунком 4:1. До кінця першого сету Костюк зберегла перевагу, відігравши три брейкпойнти та реалізувавши дебютний сетпойнт. У підсумку – 6:3 на користь українки.

У підсумку вирішальний відрізок поєдинку краще провела Костюк: взяла два останні гейми та закрила гру з другого матчпойнту – 6:4. Загалом матч тривав понад три години.

Костюк – єдина представниця України у Штутгарті. На кортах турніру Porsche Tennis Grand Prix Марта відкриває для себе ґрунтовий сезон 2024 року.

Суперницею другої ракетки України у першому колі стала володарка вайлдкарду Лаура Зігемунд. Тенісистки вдруге зустрілись у межах основного туру: у 2019 році німкеня обіграла Костюк у трьох сетах на хардовому турнірі в Люксембурзі.

Нагадаємо, Еліна Світоліна обіграла Жаклін Крістіан у другому поєдинку матчевої зустрічі в межах кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг між командами України та Румунії.

Теги: теніс Марта Костюк

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