Марта Костюк почала з перемоги на турнірі WTA 500 у Штутгарті

Марта Костюк стартувала з перемоги на турнірі WTA 500 у Штутгарті. У першому колі змагань українська тенісистка у трьох сетах здолала німкеню Лауру Зігемунд, повідомляє Суспільне.

Костюк розпочала поєдинок з програного гейму на власній подачі, однак після цього зробила два поспіль брейки та повела з рахунком 4:1. До кінця першого сету Костюк зберегла перевагу, відігравши три брейкпойнти та реалізувавши дебютний сетпойнт. У підсумку – 6:3 на користь українки.

У підсумку вирішальний відрізок поєдинку краще провела Костюк: взяла два останні гейми та закрила гру з другого матчпойнту – 6:4. Загалом матч тривав понад три години.

Костюк – єдина представниця України у Штутгарті. На кортах турніру Porsche Tennis Grand Prix Марта відкриває для себе ґрунтовий сезон 2024 року.

