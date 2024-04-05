«Команда іноагентів». У РФ жорстко розкритикували тенісистів, які поїдуть на Олімпіаду

Станіслав Поздняков розкритикував найкращу тенісистку РФ Касаткіну та інших росіян, які хочуть їхати на Олімпіаду

Поздняков: Для «команди іноагентів» точно не виникне перешкод представляти на Олімпіаді самих себе

Очільник Олімпійського комітету Росії Станіслав Поздняков назвав російських тенісистів командою іноагентів.

«Наразі у публічному просторі розгорнулася дискусія між Іриною Вінер та представниками тенісу щодо виступу на Олімпійських іграх у нейтральному статусі. Хочу наголосити, що поділяю та підтримую позицію Ірини Олександрівни, наші думки тут повністю збігаються. Єдине, не погоджуся з визначенням «команда бомжів» саме у випадку тенісистів, які більшість часу живуть за кордоном, там же заробляють, стверджують при цьому, що «грають за себе», засуджують політику своєї країни та СВО», – написав Поздняков.

Він вважає, що правильніше називати російських тенісистів на Олімпіаді – «команда іноагентів».

«Для «команди іноагентів» точно не виникне перешкод представляти на Олімпіаді самих себе. Тим більше, що індивідуальне олімпійське підприємництво зараз активно пропагується із Лозанни. Щиро, з повагою, ставлюся до досягнень майстрів на кортах, але з людської та громадянської точок зору наші підходи до ситуації, що склалася, діаметрально протилежні», – наголосив Поздняков.

Олімпійські ігри відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Нагадаємо, понад 200 українських атлетів підписали відкритий лист до президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та до голови Оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 Тоні Естанге.

Спортсмени просять заблокувати можливість росіянам, які підтримують війну, брати участь в Олімпійських іграх у Парижі.