Фото, які вражають: бодібілдер з однією рукою доводить, що людина здатна на все

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Мікаель Лувель (Mickael Louvel)

43-річний французький бодібілдер Мікаель Лувель (Mickael Louvel) зумів довести всім, що фізичні вади це зовсім не вирок

В молодості він позбувся правої руки в автокатастрофі, після чого провів в комі три місяці. У Мікаеля був перелом хребта і протягом року він залишався паралізованим, проте все це не змогло його зломити.

Наполегливі тренування і віра в себе привели його до наступними титулів: Mr Univers 2008-2009, European Champion 2013, World Champion 2014.

Джерело: trinixy.ru