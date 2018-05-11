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    Фото, які вражають: бодібілдер з однією рукою доводить, що людина здатна на все

    • Сьогодні, 15:40
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    Мікаель Лувель (Mickael Louvel)
    Мікаель Лувель (Mickael Louvel)

    43-річний французький бодібілдер Мікаель Лувель (Mickael Louvel) зумів довести всім, що фізичні вади це зовсім не вирок

    В молодості він позбувся правої руки в автокатастрофі, після чого провів в комі три місяці. У Мікаеля був перелом хребта і протягом року він залишався паралізованим, проте все це не змогло його зломити.

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    Фото, які вражають: бодібілдер з однією рукою доводить, що людина здатна на все
    Фото, які вражають: бодібілдер з однією рукою доводить, що людина здатна на все
    Фото, які вражають: бодібілдер з однією рукою доводить, що людина здатна на все
    Фото, які вражають: бодібілдер з однією рукою доводить, що людина здатна на все
    Фото, які вражають: бодібілдер з однією рукою доводить, що людина здатна на все
    Фото, які вражають: бодібілдер з однією рукою доводить, що людина здатна на все
    Фото, які вражають: бодібілдер з однією рукою доводить, що людина здатна на все
    Фото, які вражають: бодібілдер з однією рукою доводить, що людина здатна на все
    Фото, які вражають: бодібілдер з однією рукою доводить, що людина здатна на все
    Фото, які вражають: бодібілдер з однією рукою доводить, що людина здатна на все
    Фото, які вражають: бодібілдер з однією рукою доводить, що людина здатна на все

    Наполегливі тренування і віра в себе привели його до наступними титулів: Mr Univers 2008-2009, European Champion 2013, World Champion 2014.

    Джерело: trinixy.ru

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