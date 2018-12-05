Ганна Різатдінова насолоджується відпочинком у Бразилії. Фото української красуні-гімнастки



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Уродженка Сімферополя побувала у Ріо-де-Жанейро

Уже колишня українська гімнастка Ганна Різатдінова насолоджується вільним часом після завершення кар’єри.

Нагадаємо, спортсменка поїде на Олімпійські ігри-2020 у Токіо у штабі збірної.

«Спорт для мене – закрита історія. Мені здається, що я зробила просто неможливе, адже у дитинстві у мене не було якихось колосальних даних, щоб можна було визначити, що стану зіркою. Все, що ви бачили у Ріо-2016, – це зроблено наполегливою працею і тільки. Там таланту дуже мало», - сказала сама гімнастка.

І ось перші дні зими Різатдінова вирішила провести там, де вона здобула олімпійську медаль, – у Бразилії.

«Це було неймовірно, потрапити на батьківщину заповітної олімпійської медалі. Побувати у залі, де проходили останні тренування перед Олімпійськими іграми», - підписала Ганна одну зі світлин у своєму Instagram.

Зазначимо, що 12 листопада 2017 року гімнастка народила сина.