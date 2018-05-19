Гаряча Алана Бланчард: ефектні фото зірки серфінгу, перед якою розступаються хвилі

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У 2014 році Алана зайняла 65 місце в списку «100 найсексуальніших жінок світу» за версією журналу FHМ

Алана Бланчард - американська серфінгистка і бікіні-модель. Народилася 5 березня 1990 в Кауаї (Гаваї, США).

У 2005 році Алана перемогла на чемпіонаті «T & C Women's Pipeline» (Гаваї). Потім перемагала в ряді престижних змагань - «The Rip Curl Girls Festival Junior Pro» (Іспанія), «The Roxy Pro Trials» (Гаваї), «The Billabong Pro Pre Trials» (Гаваї), «The Volcom Pufferfish Surf Series» (Гаваї ) та інших.