Гаряча модель з Шотландії: ефектні фото дружини зірки збірної Північної Ірландії Кайла Лафферті

Весілля Кайла і Ванесси відбулося напередодні чемпіонату Європи 2016 року,

Ванесса Лафферті - шотландська модель, яка рекламує нижню білизну та є другою дружиною форварда збірної Північної Ірландії Кайла Лафферті. З Ванессою Кайл познайомився через спільних друзів. І спільним другом, цілком можливо, є захисник збірної Ірландії Даррен О'Ді, дружина якого Мелісса є рідною сестрою Ванесси. [GALLERY_BLOCK]



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Ванесса Лафферті

Весілля Кайла і Ванесси відбулося напередодні чемпіонату Європи 2016 року,

Ванесса Лафферті - шотландська модель, яка рекламує нижню білизну та є другою дружиною форварда збірної Північної Ірландії Кайла Лафферті.

З Ванессою Кайл познайомився через спільних друзів. І спільним другом, цілком можливо, є захисник збірної Ірландії Даррен О'Ді, дружина якого Мелісса є рідною сестрою Ванесси.

Весілля Кайла і Ванесси відбулося напередодні чемпіонату Європи 2016 року, в елітному готелі Gleneagles в Шотландії. А замість весільної подорожі, пара разом з друзями, родичами і збірною Північної Ірландії вирушила до Франції.