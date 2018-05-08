Гаряча модель з Шотландії: ефектні фото дружини зірки збірної Північної Ірландії Кайла Лафферті
- Сьогодні, 12:14
-
Розсилка
Ванесса Лафферті
Весілля Кайла і Ванесси відбулося напередодні чемпіонату Європи 2016 року,
Ванесса Лафферті - шотландська модель, яка рекламує нижню білизну та є другою дружиною форварда збірної Північної Ірландії Кайла Лафферті.
З Ванессою Кайл познайомився через спільних друзів. І спільним другом, цілком можливо, є захисник збірної Ірландії Даррен О'Ді, дружина якого Мелісса є рідною сестрою Ванесси.
Весілля Кайла і Ванесси відбулося напередодні чемпіонату Європи 2016 року, в елітному готелі Gleneagles в Шотландії. А замість весільної подорожі, пара разом з друзями, родичами і збірною Північної Ірландії вирушила до Франції.