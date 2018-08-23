Гарячі дівчата з Каліфорнії. Яскраві фото красунь з групи підтримки клубу НБА «Голден Стейт»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У вболівальників «воїнів» завжди є стимул приходити на домашні матчі клубу

Баскетболісти «Голден Стейт Уорріорс» є головними фаворитами наступного сезону НБА. Зірковий склад «воїнів» вже декілька років не має гідних конкурентів в найсильнішій баскетбольній лізі світу.

Красуні ж з групи підтримки «Голден Стейт Уорріорс» своїми запальними виступами також надихать баскетболістів з Каліфорнії на нові звершення.