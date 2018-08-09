Гарячі красуні з Аризони. Яскраві фото дівчат з групи підтримки клубу НБА «Фінікс Санз»



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Phoenix Suns Dancers - саме таку назву мають ці красуні

«Фінікс Санз», за яких п'ять сезонів поспіль виступав українець Олексій Лень, є однією з найгірших команд НБА. «Сонячні» вже протягом декількох сезонів поспіль не можуть потрапити бодай до стадії плей-офф змагань.

Однак, навіть не зважаючи на такі маловтішні результати у вболівальників команди завжди є стимул приходити на домашні матчі клубу. Баскетболістів з Аризони на кожній грі надихають на нові звершення ефектні дівчата з групи підтримки.

Phoenix Suns Dancers - саме таку назва мають ці красуні, які кожної гри підтримують хлопців з Фініксу та дають надію вболівальникам на нові майбутні перемоги