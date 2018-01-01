Кріштіану Роналду у 2018 році – сім крутих викликів форварда «Реала»

Чого може досягти Кріштіану Роналду у 2018 році

Кріштіану Роналду, який, здавалось би, виграв практично усе у своїй кар'єрі, ще має щонайменше сім серйозних викликів. Виграти п'яту Лігу чемпіонів Роналду виграв 4 Ліги чемпіонів і за цим показником ділить першість разом Зеєдорфом, Хаві, Ето'О, Піке, Іньєстою та Мессі. Якщо Кріштіану переможе втретє поспіль з «Реалом» у



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Кріштіану Роналду зі своїми нагородами

Чого може досягти Кріштіану Роналду у 2018 році

Кріштіану Роналду, який, здавалось би, виграв практично усе у своїй кар'єрі, ще має щонайменше сім серйозних викликів.

Виграти п'яту Лігу чемпіонів

Роналду виграв 4 Ліги чемпіонів і за цим показником ділить першість разом Зеєдорфом, Хаві, Ето'О, Піке, Іньєстою та Мессі. Якщо Кріштіану переможе втретє поспіль з «Реалом» у найпрестижнішому клубному турнірі Європи, то стане абсолютним рекордсменом ЛЧ після запровадження нового формату. Якщо ж брати до уваги старий формат турніру (Кубок чемпіонів), то лідером за виграними трофеями є легенда «Реала» Пако Хенто. Він здобував омріяний кубок аж 6 разів.

Здобути шостий «Золотий м'яч»

Кріштіану наразі має у своїй колекції 5 «Золотих м'ячів». Вперше португалець здобув найпрестижнішу футбольну індивідуальну нагороду у 2008 році, коли виступав за «Манчестер Юнайтед». Після цього Роналду був змушений терпіти 4-річну гегемонію Лео Мессі, якій поклав край у 2013-му, будучи гравцем «Реала». Після цього КР7 поповнив свою колекцію ще трьома ЗМ та зрівнявся з Мессі.

Всьоме стати найкращим снайпером Ліги чемпіонів

Роналду лідирує у списку найкращих бомбардирів Ліги чемпіонів сезону 2017/18. На груповій стадії турніру португалець вже наколотив 9 голів. Відтак, зірка «Реала» стоїть на шляху до свого 7-го титулу як найкращий снайпер ЛЧ. Раніше Кріштіану підкорювалось таке досягення у сезонах 2007/08 (8 голів), 2012/13 (12), 2013/14 (17), 2014/15 (10), 2015/16 (16) та 2016/17 (12).

Виграти з Португалією ЧС-2018

Мундіаль у Росії може стати для Роналду останнім у кар'єрі, адже на момент проведення ЧС-2022 йому виповниться вже 37 років. Відтак, цього року Кріштіану, можливо, матиме останню спробу здобути кубок, про який мріє кожен футболіст. Якщо КР7 вдасться зробити практично неможливе та виграти ЧС, то вихідець з Мадейри автоматично опиниться в усіх рейтингах серед найкращих гравців в історії футболу.

Обійти Ді Стефано за титулами у «Реалі»

Кріштіану, який перебрався в «Реал» у 2009 році, здобув з мадридським клубом вже 15 титулів (3 Ліги чемпіонів, 3 Суперкубки Європи, 2 Ла Ліги, 3 клубні ЧС, 2 Кубки Іспанії та 2 Суперкубки Іспанії). Про звання найбільш титулованого гравця в історії «Реала», яке належить Хенто (23), Роналду поки лише може мріяти, однак обійти в історичній класифікації мабуть найкращого гравця королівського клубу за всі часи Ді Стефано, цілком реально. Дон Альфредо, якого фанати «Реала» вважають кращим за Кріша, виграв з «вершковими» 17 титулів.

Перетнути позначку у 300 голів в Ла Лізі

Роналду забив 289 голів у 277 матчах за «Реал» у чемпіонаті Іспанії. Наразі у «клуб 300» входить лише Ліонель Мессі, який наколотив 364 м'ячі у Ла Лізі за «Барселону». Попри низьку результативність португальця в першій частині сезону (4 голи), практично немає сумнівів, що він зможе забити необхідні 11 м'ячів.

Виграти нагороду Golden Foot

За свою кар'єру Роналду здобув близько 50 індивідуальних нагород, однак досі не має у своїй колекції премії Golden Foot, яка вручається футболістам, які досягли віку не менше 29 років. 5 січня Кріштіану виповниться вже 33, а відбитку його стопи на алеї слави в Монако досі немає.

Футбол 24