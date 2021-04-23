Міс довгі ноги світового тенісу. Ефектні фото словацької красуні Даніели Гантухової
Наразі Даніела працює телеведучою та коментатором
Особливо шанувальники її таланту відзначали вишукану манеру гри і фотогенічну зовнішність дівчини, через яку її стали називати «Міс довгі ноги».
Даніела Гантухова народилася 23 квітня 1983 року. Спортсменка була відома впевненим агресивним стилем, але критики відзначали психологічну нестійкість Даніели: тактичні невдачі вибивали її з колії, і вона в подальшому могла програти навіть вдало розпочатий матч.
6 липня 2017 року Даніела Гантухова оголосила про завершення професійної кар'єри тенісистки.
Гантухова також активно знімається в рекламі і модельних фотосесіях, часто для благодійних цілей. Вона випускала власний фотокалендар, а також нерідко знімається оголеною для різних глянцевих журналів.
Наразі Даніела працює телеведучою та коментатором.