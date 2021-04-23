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    Міс довгі ноги світового тенісу. Ефектні фото словацької красуні Даніели Гантухової

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    Міс довгі ноги світового тенісу. Ефектні фото словацької красуні Даніели Гантухової

    Наразі Даніела працює телеведучою та коментатором

    На думку багатьох прихильників тенісу, словачка Даніела Гантухова була свого часу найкрасивішою представницею WTA-туру

    Особливо шанувальники її таланту відзначали вишукану манеру гри і фотогенічну зовнішність дівчини, через яку її стали називати «Міс довгі ноги».

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    Міс довгі ноги світового тенісу. Ефектні фото словацької красуні Даніели Гантухової
    Міс довгі ноги світового тенісу. Ефектні фото словацької красуні Даніели Гантухової
    Міс довгі ноги світового тенісу. Ефектні фото словацької красуні Даніели Гантухової
    Міс довгі ноги світового тенісу. Ефектні фото словацької красуні Даніели Гантухової
    Міс довгі ноги світового тенісу. Ефектні фото словацької красуні Даніели Гантухової
    Міс довгі ноги світового тенісу. Ефектні фото словацької красуні Даніели Гантухової
    Міс довгі ноги світового тенісу. Ефектні фото словацької красуні Даніели Гантухової
    Міс довгі ноги світового тенісу. Ефектні фото словацької красуні Даніели Гантухової
    Міс довгі ноги світового тенісу. Ефектні фото словацької красуні Даніели Гантухової
    Міс довгі ноги світового тенісу. Ефектні фото словацької красуні Даніели Гантухової
    Міс довгі ноги світового тенісу. Ефектні фото словацької красуні Даніели Гантухової
    Міс довгі ноги світового тенісу. Ефектні фото словацької красуні Даніели Гантухової
    Міс довгі ноги світового тенісу. Ефектні фото словацької красуні Даніели Гантухової
    Міс довгі ноги світового тенісу. Ефектні фото словацької красуні Даніели Гантухової
    Міс довгі ноги світового тенісу. Ефектні фото словацької красуні Даніели Гантухової
    Міс довгі ноги світового тенісу. Ефектні фото словацької красуні Даніели Гантухової
    Міс довгі ноги світового тенісу. Ефектні фото словацької красуні Даніели Гантухової
    Міс довгі ноги світового тенісу. Ефектні фото словацької красуні Даніели Гантухової
    Міс довгі ноги світового тенісу. Ефектні фото словацької красуні Даніели Гантухової
    Міс довгі ноги світового тенісу. Ефектні фото словацької красуні Даніели Гантухової
    Міс довгі ноги світового тенісу. Ефектні фото словацької красуні Даніели Гантухової
    Міс довгі ноги світового тенісу. Ефектні фото словацької красуні Даніели Гантухової
    Міс довгі ноги світового тенісу. Ефектні фото словацької красуні Даніели Гантухової
    Міс довгі ноги світового тенісу. Ефектні фото словацької красуні Даніели Гантухової
    Міс довгі ноги світового тенісу. Ефектні фото словацької красуні Даніели Гантухової
    Міс довгі ноги світового тенісу. Ефектні фото словацької красуні Даніели Гантухової
    Міс довгі ноги світового тенісу. Ефектні фото словацької красуні Даніели Гантухової
    Міс довгі ноги світового тенісу. Ефектні фото словацької красуні Даніели Гантухової
    Міс довгі ноги світового тенісу. Ефектні фото словацької красуні Даніели Гантухової
    Міс довгі ноги світового тенісу. Ефектні фото словацької красуні Даніели Гантухової
    Міс довгі ноги світового тенісу. Ефектні фото словацької красуні Даніели Гантухової
    Міс довгі ноги світового тенісу. Ефектні фото словацької красуні Даніели Гантухової
    Міс довгі ноги світового тенісу. Ефектні фото словацької красуні Даніели Гантухової
    Міс довгі ноги світового тенісу. Ефектні фото словацької красуні Даніели Гантухової
    Міс довгі ноги світового тенісу. Ефектні фото словацької красуні Даніели Гантухової
    Міс довгі ноги світового тенісу. Ефектні фото словацької красуні Даніели Гантухової
    Міс довгі ноги світового тенісу. Ефектні фото словацької красуні Даніели Гантухової
    Міс довгі ноги світового тенісу. Ефектні фото словацької красуні Даніели Гантухової
    Міс довгі ноги світового тенісу. Ефектні фото словацької красуні Даніели Гантухової
    Міс довгі ноги світового тенісу. Ефектні фото словацької красуні Даніели Гантухової
    Міс довгі ноги світового тенісу. Ефектні фото словацької красуні Даніели Гантухової
    Міс довгі ноги світового тенісу. Ефектні фото словацької красуні Даніели Гантухової
    Міс довгі ноги світового тенісу. Ефектні фото словацької красуні Даніели Гантухової
    Міс довгі ноги світового тенісу. Ефектні фото словацької красуні Даніели Гантухової
    Міс довгі ноги світового тенісу. Ефектні фото словацької красуні Даніели Гантухової
    Міс довгі ноги світового тенісу. Ефектні фото словацької красуні Даніели Гантухової
    Міс довгі ноги світового тенісу. Ефектні фото словацької красуні Даніели Гантухової
    Міс довгі ноги світового тенісу. Ефектні фото словацької красуні Даніели Гантухової
    Міс довгі ноги світового тенісу. Ефектні фото словацької красуні Даніели Гантухової
    Міс довгі ноги світового тенісу. Ефектні фото словацької красуні Даніели Гантухової
    Міс довгі ноги світового тенісу. Ефектні фото словацької красуні Даніели Гантухової
    Міс довгі ноги світового тенісу. Ефектні фото словацької красуні Даніели Гантухової
    Міс довгі ноги світового тенісу. Ефектні фото словацької красуні Даніели Гантухової
    Міс довгі ноги світового тенісу. Ефектні фото словацької красуні Даніели Гантухової
    Міс довгі ноги світового тенісу. Ефектні фото словацької красуні Даніели Гантухової
    Міс довгі ноги світового тенісу. Ефектні фото словацької красуні Даніели Гантухової
    Міс довгі ноги світового тенісу. Ефектні фото словацької красуні Даніели Гантухової
    Міс довгі ноги світового тенісу. Ефектні фото словацької красуні Даніели Гантухової
    Міс довгі ноги світового тенісу. Ефектні фото словацької красуні Даніели Гантухової
    Міс довгі ноги світового тенісу. Ефектні фото словацької красуні Даніели Гантухової
    Міс довгі ноги світового тенісу. Ефектні фото словацької красуні Даніели Гантухової
    Міс довгі ноги світового тенісу. Ефектні фото словацької красуні Даніели Гантухової
    Міс довгі ноги світового тенісу. Ефектні фото словацької красуні Даніели Гантухової

    Даніела Гантухова народилася 23 квітня 1983 року. Спортсменка була відома впевненим агресивним стилем, але критики відзначали психологічну нестійкість Даніели: тактичні невдачі вибивали її з колії, і вона в подальшому могла програти навіть вдало розпочатий матч.

    6 липня 2017 року Даніела Гантухова оголосила про завершення професійної кар'єри тенісистки.

    38-річна тенісистка 16 разів за кар'єру перемагала на турнірах WTA, сім з яких в одиночному розряді. Вона вигравала Roland Garros, US Open, Australian Open і Вімблдон в міксті, а також ставала переможницею Кубка федерації в складі національної збірної.

    Гантухова також активно знімається в рекламі і модельних фотосесіях, часто для благодійних цілей. Вона випускала власний фотокалендар, а також нерідко знімається оголеною для різних глянцевих журналів.

    Наразі Даніела працює телеведучою та коментатором.

    Теги: теніс Вімблдон Australian Open US Open Roland Garros
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