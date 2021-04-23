Світоліна дотисла непоступливу Кербер й вийшла на незручну чешку

У чвертьфіналуі турніру в Штутгарті Еліна зіграє з Петрою Квітовою

Еліна Світоліна, яка тиждень тому принесла перемогу збірній України в плей-офф кваліфікації Кубку Біллі-Джин Кінг, на турнірі в Штутгарті з призовим фондом $565 тис. взяла гору над колишньою першою ракеткою світу Анжелік Кербер – 7:6 (4), 6:3. Німкені , яка нині є 26-ю ракеткою світу, вперше з літа 2019 роки провела матч з суперницею з топ-10. В останній раз екс-перша ракетка світу обігравала Світоліну ще в 2016 році.

У чвертьфіналі українка зіграє проти десятої в світі Петри Квітової. Чешка веде 7:3 в особистих зустрічах. Два останні матчі, в тому числі на турнірі в Майамі цього року, виграла Світоліна. Тенісистки вперше зіграють один з одним на грунті.

«Для мене було надзвичайно важливо виграти перший сет у Анжелік, я намагалася знайти шанси, щоб взяти цю партію, - розповіла Світоліна. - Яя боролася до кінця і це допомогло в підсумку виграти на тай-брейку. Не знаю, чому так склалося, що я вже сім разів поспіль обіграла Кербер.

Що стосується наступного матчу проти Петри Квітовою, то ми теж часто грали один проти одного. Кілька тижнів тому ми зустрічалися на харді, тож тепер буде цікаво зіграти з нею на цьому турнірі».