  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Українська тенісистка Костюк «побила» другу росіянку на турнірі в Стамбулі

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Марта Костюк вийшла до чвертьфіналу - Українська тенісистка Костюк «побила» другу росіянку на турнірі в Стамбулі
    Марта Костюк вийшла до чвертьфіналу
    Фото з відкритих джерел

    Марта вийшла до чвертьфіналу змагань у Туреччині

    Марта Костюк, яка минулого тижня допомогла збірній України в кваліфікації плей-офф Кубку Біллі-Джин Кінг, вдало пройшла два кола турніру в Стамбулі. Киянка спочатку розібралася з росіянкою Камілою Рахімовою (6:4, 6:3), а в наступному колі з четвертою сіяною Дариною Касаткіною.

    Під час другого сету Костюк лідирувала з двома брейками – 4:0, але дозволила росіянці скоротити рахунок до мінімуму. Ведучи 5:4, українка не скористалася матчболо. Потім Марта зробила ще один брейк і пішла з п'яти брейкпоинтов суперниці. Матч тривав півтори години – 6:3, 7:5.

    18-річна Костюк вдруге в сезоні пробилася до чвертьфіналу турніру WTA (на початку року дійшла до півфіналу в Абу-Дабі). В 1/4 фіналу в Стамбулі Марта Костюк зіграє з переможницею матчу Ана Конюх – Ван Цян.

    Читайте також:

    Теги: теніс Марта Костюк
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies