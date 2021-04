Українська тенісистка Костюк «побила» другу росіянку на турнірі в Стамбулі

Марта Костюк, яка минулого тижня допомогла збірній України в кваліфікації плей-офф Кубку Біллі-Джин Кінг, вдало пройшла два кола турніру в Стамбулі. Киянка спочатку розібралася з росіянкою Камілою Рахімовою (6:4, 6:3), а в наступному колі з четвертою сіяною Дариною Касаткіною.

Під час другого сету Костюк лідирувала з двома брейками – 4:0, але дозволила росіянці скоротити рахунок до мінімуму. Ведучи 5:4, українка не скористалася матчболо. Потім Марта зробила ще один брейк і пішла з п'яти брейкпоинтов суперниці. Матч тривав півтори години – 6:3, 7:5.

90 minutes of breathtaking tennis @marta_kostyuk knocks No.4 seed Kasatkina out in Istanbul!#TennisChampIstanbul pic.twitter.com/bRT5SPZqcl