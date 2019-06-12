  1. Головна
  2. Спорт
  3. Скотч. Спорт

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Скотч. Спорт

    Молода угорська красуня, яка зачаровує своєю вродою. Гарячі фото тенісистки Фанні Штоллар

    • Розсилка
    Молода угорська красуня, яка зачаровує своєю вродою. Гарячі фото тенісистки Фанні Штоллар

    Наразі в одиночному рейтингу WTA Фанні посідає 205 позицію

    Фанні Штоллар - юна та приваблива угорська тенісистка. За свою нетривалу професійну кар'єру ця 20-річна спортсменка вже заробила $274338 призових.

    Читайте також

    1 з 34
    на весь екран згорнути
    Молода угорська красуня, яка зачаровує своєю вродою. Гарячі фото тенісистки Фанні Штоллар
    Молода угорська красуня, яка зачаровує своєю вродою. Гарячі фото тенісистки Фанні Штоллар
    Молода угорська красуня, яка зачаровує своєю вродою. Гарячі фото тенісистки Фанні Штоллар
    Молода угорська красуня, яка зачаровує своєю вродою. Гарячі фото тенісистки Фанні Штоллар
    Молода угорська красуня, яка зачаровує своєю вродою. Гарячі фото тенісистки Фанні Штоллар
    Молода угорська красуня, яка зачаровує своєю вродою. Гарячі фото тенісистки Фанні Штоллар
    Молода угорська красуня, яка зачаровує своєю вродою. Гарячі фото тенісистки Фанні Штоллар
    Молода угорська красуня, яка зачаровує своєю вродою. Гарячі фото тенісистки Фанні Штоллар
    Молода угорська красуня, яка зачаровує своєю вродою. Гарячі фото тенісистки Фанні Штоллар
    Молода угорська красуня, яка зачаровує своєю вродою. Гарячі фото тенісистки Фанні Штоллар
    Молода угорська красуня, яка зачаровує своєю вродою. Гарячі фото тенісистки Фанні Штоллар
    Молода угорська красуня, яка зачаровує своєю вродою. Гарячі фото тенісистки Фанні Штоллар
    Молода угорська красуня, яка зачаровує своєю вродою. Гарячі фото тенісистки Фанні Штоллар
    Молода угорська красуня, яка зачаровує своєю вродою. Гарячі фото тенісистки Фанні Штоллар
    Молода угорська красуня, яка зачаровує своєю вродою. Гарячі фото тенісистки Фанні Штоллар
    Молода угорська красуня, яка зачаровує своєю вродою. Гарячі фото тенісистки Фанні Штоллар
    Молода угорська красуня, яка зачаровує своєю вродою. Гарячі фото тенісистки Фанні Штоллар
    Молода угорська красуня, яка зачаровує своєю вродою. Гарячі фото тенісистки Фанні Штоллар
    Молода угорська красуня, яка зачаровує своєю вродою. Гарячі фото тенісистки Фанні Штоллар
    Молода угорська красуня, яка зачаровує своєю вродою. Гарячі фото тенісистки Фанні Штоллар
    Молода угорська красуня, яка зачаровує своєю вродою. Гарячі фото тенісистки Фанні Штоллар
    Молода угорська красуня, яка зачаровує своєю вродою. Гарячі фото тенісистки Фанні Штоллар
    Молода угорська красуня, яка зачаровує своєю вродою. Гарячі фото тенісистки Фанні Штоллар
    Молода угорська красуня, яка зачаровує своєю вродою. Гарячі фото тенісистки Фанні Штоллар
    Молода угорська красуня, яка зачаровує своєю вродою. Гарячі фото тенісистки Фанні Штоллар
    Молода угорська красуня, яка зачаровує своєю вродою. Гарячі фото тенісистки Фанні Штоллар
    Молода угорська красуня, яка зачаровує своєю вродою. Гарячі фото тенісистки Фанні Штоллар
    Молода угорська красуня, яка зачаровує своєю вродою. Гарячі фото тенісистки Фанні Штоллар
    Молода угорська красуня, яка зачаровує своєю вродою. Гарячі фото тенісистки Фанні Штоллар
    Молода угорська красуня, яка зачаровує своєю вродою. Гарячі фото тенісистки Фанні Штоллар
    Молода угорська красуня, яка зачаровує своєю вродою. Гарячі фото тенісистки Фанні Штоллар
    Молода угорська красуня, яка зачаровує своєю вродою. Гарячі фото тенісистки Фанні Штоллар
    Молода угорська красуня, яка зачаровує своєю вродою. Гарячі фото тенісистки Фанні Штоллар

    Наразі в одиночному рейтингу WTA Фанні посідає 205 позицію. В парному ж угорська красуня входить до Топ-100 та займає 98 позицію.

    Фанні також є чемпіонкою парного юніорського «Вімблдону» 2015 року. Крім того, у послужному списку дівчини є бронзова медаль юнацьких Олімпійських ігор 2014 року в міксті.

    Читайте також
    теніс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ