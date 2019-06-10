  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Молчанов в парі відіграв дев'ять матчболів та пробився до 1/4 фіналу турніру в Німеччині

    • Розсилка
    Денис Молчанов - Молчанов в парі відіграв дев'ять матчболів та пробився до 1/4 фіналу турніру в Німеччині
    Денис Молчанов

    Суперники пари Молчанов/Сітак по 1/4 фіналу визначаться в матчі Пірс/Суарес - Путц/Штруфф

    Денис Молчанов і АртемСітак святкують бойову перемогу на старті турніру ATP в Штутгарті

    За весь перший сет суперники не заробили жодного брейкпоінта, поки в 12-му геймі на подачі українця і новозеландця не став рахунок «рівно». Вирішальний м'яч у свій актив записали Демолінер і Шаран, оформивши перемогу в партії.

    У другому сеті шансів на брейк у дуетів знову не було до 12-го гейму. Чотири матчбола на своїй подачі відіграли Молчанов і Сітак, а потім на тай-брейку - ще два.

    Денис і Артем з 12-го сетболу зуміли перевести поєдинок на вирішальний тай-брейк.

    Демолинір і Шаран не скористалися своєю перевагою (вели 8-3) і ще трьома матчболами. Поступаючись 5-9, Молчанов і Сітак виграли наступні шість очок поспіль і оформили путівки в чвертьфінал.

    Тенісисти провели на корті 1 годину і 48 хвилин.

    Суперники пари Молчанов/Сітак по 1/4 фіналу визначаться в матчі Пірс/Суарес - Путц/Штруфф.

    Перше коло

    Денис Молчанов (Україна)/Артем Сітак (Нова Зеландія) - Марсело Демолінер (Бразилія)/Дівідж Шаран (Індія) 5-7, 7-6 (14), 11-9

    Джерело: btu.org.ua

    Читайте також
    теніс Денис Молчанов
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ