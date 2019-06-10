Молчанов в парі відіграв дев'ять матчболів та пробився до 1/4 фіналу турніру в Німеччині



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Денис Молчанов

Суперники пари Молчанов/Сітак по 1/4 фіналу визначаться в матчі Пірс/Суарес - Путц/Штруфф

Денис Молчанов і АртемСітак святкують бойову перемогу на старті турніру ATP в Штутгарті

За весь перший сет суперники не заробили жодного брейкпоінта, поки в 12-му геймі на подачі українця і новозеландця не став рахунок «рівно». Вирішальний м'яч у свій актив записали Демолінер і Шаран, оформивши перемогу в партії.

У другому сеті шансів на брейк у дуетів знову не було до 12-го гейму. Чотири матчбола на своїй подачі відіграли Молчанов і Сітак, а потім на тай-брейку - ще два.

Денис і Артем з 12-го сетболу зуміли перевести поєдинок на вирішальний тай-брейк.

Демолинір і Шаран не скористалися своєю перевагою (вели 8-3) і ще трьома матчболами. Поступаючись 5-9, Молчанов і Сітак виграли наступні шість очок поспіль і оформили путівки в чвертьфінал.

Тенісисти провели на корті 1 годину і 48 хвилин.

Суперники пари Молчанов/Сітак по 1/4 фіналу визначаться в матчі Пірс/Суарес - Путц/Штруфф.

Перше коло

Денис Молчанов (Україна)/Артем Сітак (Нова Зеландія) - Марсело Демолінер (Бразилія)/Дівідж Шаран (Індія) 5-7, 7-6 (14), 11-9

Джерело: btu.org.ua