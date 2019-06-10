Молчанов в парі відіграв дев'ять матчболів та пробився до 1/4 фіналу турніру в Німеччині
Суперники пари Молчанов/Сітак по 1/4 фіналу визначаться в матчі Пірс/Суарес - Путц/Штруфф
Денис Молчанов і АртемСітак святкують бойову перемогу на старті турніру ATP в Штутгарті
За весь перший сет суперники не заробили жодного брейкпоінта, поки в 12-му геймі на подачі українця і новозеландця не став рахунок «рівно». Вирішальний м'яч у свій актив записали Демолінер і Шаран, оформивши перемогу в партії.
У другому сеті шансів на брейк у дуетів знову не було до 12-го гейму. Чотири матчбола на своїй подачі відіграли Молчанов і Сітак, а потім на тай-брейку - ще два.
Денис і Артем з 12-го сетболу зуміли перевести поєдинок на вирішальний тай-брейк.
Демолинір і Шаран не скористалися своєю перевагою (вели 8-3) і ще трьома матчболами. Поступаючись 5-9, Молчанов і Сітак виграли наступні шість очок поспіль і оформили путівки в чвертьфінал.
Тенісисти провели на корті 1 годину і 48 хвилин.
Суперники пари Молчанов/Сітак по 1/4 фіналу визначаться в матчі Пірс/Суарес - Путц/Штруфф.
Перше коло
Денис Молчанов (Україна)/Артем Сітак (Нова Зеландія) - Марсело Демолінер (Бразилія)/Дівідж Шаран (Індія) 5-7, 7-6 (14), 11-9
Джерело: btu.org.ua