В Севастополі окупанти вводять нові сигнали тривоги
Окупаційна влада Севастополя запроваджує нові сигнали тривоги через побоювання морських атак
Російська окупаційна адміністрація Севастополя запроваджує два нові сигнали повітряної тривоги: «Морська небезпека» та «Повітряна тривога і морська небезпека». Про це заявив підконтрольний РФ голова міста Михайло Развожаєв, пише «Главком» з посиланням на Крим.Реалії.
За словами Развожаєва, таке рішення пов’язане з можливою активізацією атак морськими безпілотниками, а також комбінованими ударами, які можуть включати ракети, БПЛА та морські безекіпажні катери (БЕКи).
Відтепер у Севастополі діятимуть чотири типи сигналів оповіщення:
- «Повітряна тривога»
- «Балістика»
- «Морська небезпека»
- «Повітряна тривога і морська небезпека»
Повідомляється, що ці сигнали тривоги вже мають конкретне аудіо- та відеооформлення.
Варто зазначити, що у більшості випадків Міністерство оборони РФ або російська окупаційна влада не підтверджують влучань ракет або безпілотників по військових об’єктах, навіть якщо цю інформацію вдається верифікувати з інших джерел.
Нагадаємо, Російська окупаційна «влада» Севастополя заявила про скасування проведення військового параду на 9 травня цього року. Таку заяву зробив підконтрольний РФ «глава міста» Михайло Развожаєв під час апаратної наради.
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