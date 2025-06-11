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В Севастополі окупанти вводять нові сигнали тривоги

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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В Севастополі окупанти вводять нові сигнали тривоги
Російська окупаційна адміністрація Севастополя запроваджує два нові сигнали повітряної тривоги
колаж: glavcom.ua

Окупаційна влада Севастополя запроваджує нові сигнали тривоги через побоювання морських атак

Російська окупаційна адміністрація Севастополя запроваджує два нові сигнали повітряної тривоги: «Морська небезпека» та «Повітряна тривога і морська небезпека». Про це заявив підконтрольний РФ голова міста Михайло Развожаєв, пише «Главком» з посиланням на Крим.Реалії.

За словами Развожаєва, таке рішення пов’язане з можливою активізацією атак морськими безпілотниками, а також комбінованими ударами, які можуть включати ракети, БПЛА та морські безекіпажні катери (БЕКи).

Відтепер у Севастополі діятимуть чотири типи сигналів оповіщення:

  • «Повітряна тривога»
  • «Балістика»
  • «Морська небезпека»
  • «Повітряна тривога і морська небезпека»

Повідомляється, що ці сигнали тривоги вже мають конкретне аудіо- та відеооформлення.

Варто зазначити, що у більшості випадків Міністерство оборони РФ або російська окупаційна влада не підтверджують влучань ракет або безпілотників по військових об’єктах, навіть якщо цю інформацію вдається верифікувати з інших джерел.

Нагадаємо, Російська окупаційна «влада» Севастополя заявила про скасування проведення військового параду на 9 травня цього року. Таку заяву зробив підконтрольний РФ «глава міста» Михайло Развожаєв під час апаратної наради.

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Теги: Севастополь тривога Крим

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