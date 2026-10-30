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Третина збірної Росії з бодібілдінгу пропустить Чемпіонат світу через проблеми з візами

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Третина збірної Росії з бодібілдінгу пропустить Чемпіонат світу через проблеми з візами
Російські бодібілдери не потрапили на головний старт року

Чемпіонат світу з бодібілдінгу стартує 30 жовтня в Іспанії

Багато російських бодібілдерів не зуміли отримати шенгенські візи і тому змушені пропустити Чемпіонат світу, що стартує 30 жовтня в Іспанії. Про це пропагандистам повідомили у пресслужбі Федерації бодібілдингу Росії (ФББР), інформує «Главком».

«В іспанській Санта-Сусанні у ці вихідні пройде об'єднаний (чоловічий та жіночий) чемпіонат світу з бодібілдингу під егідою Міжнародної федерації бодібілдингу та фітнесу (IFBB).

На головний старт року від Росії заявлено 30 спортсменів Федерації бодібілдингу Росії та два функціонери.

Спочатку до складу збірної входило 47 осіб, проте значна частина команди не змогла отримати шенгенські візи», – повідомили у ФББР.

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.

Теги: бодібілдинг спорт росія

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