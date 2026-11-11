Лілія Подкопаєва показала, як виросла її 20-річна донька: сімейні фото

Лілія Подкопаєва має двох доньок та сина

Олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва показала, як виросла її старша донька Кароліна. Мати поділилася сімейними кадрами з нагоди дня народження доньки. Про це пише «Главком» із посиланням на допис спортсменки в Instagram.

Так, донька Лілії Подкопаєвої Кароліна відзначила ювілей, дівчині виповнилося 20 років. За словами зіркової мами, вона не встигла зрозуміти, як дочка встигла так швидко вирости.

Спортсменка привітала дочку теплими словами та побажаннями. «І коли ти встигла так вирости? Уже 20! Здається, ще вчора ти була маленькою, а сьогодні вже така дорога і самостійна. Донечко, я дуже тобою пишаюся! Будь щасливою, насолоджуйся життям і завжди залишайся собою! Люблю тебе безмежно», – написала Лілія Подкопаєва.

До свого допису Лілія Подкопаєва додала сімейні фото з різних років життя дочки. На кадрах можна побачити, де дівчинка сидить за шкільною партою, позує під час подорожей, обіймається з мамою, святкує дні народження. На останніх кадрах Подкопаєва показала, як дочка святкувала 19-річчя, а згодом поділилася свіжим відео із нею.



Донька Лілії Подкопаєвої Кароліна народилася у 2006 році. Спортсменка також має старшого сина Вадима 2005 року народження, якого вона усиновила у шлюбі з Тимофієм Нагорним. Молодша дочка гімнастки Евеліна народилася у 2019 році в шлюбі з її нинішнім чоловіком, бізнесменом Ігорем Дубінським.

Нагадаємо, доньку Лілії Подкопаєвої Кароліну хрестила скандальна українська співачка Ані Лорак, яка отримала російське громадянство. Олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва порвала з російською бульбашкою після повномасштабного вторгнення. За словами спортсменки, вона не отримала жодного повідомлення від колег, друзів чи кумів. Також у Росії живуть хрещені батьки сина Подкопаєвої.

До слова, олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва ділилася спогадами про своє дитинство в Донецьку, пояснила причини свого російськомовного оточення та розповідла про єдину зустріч зі своїм біологічним батьком, який є росіянином.