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Дворазова олімпійська чемпіонка з РФ отримала тяжкі опіки, коли заправляла біокамін

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Дворазова олімпійська чемпіонка з РФ отримала тяжкі опіки, коли заправляла біокамін
Марія Шурочкіна – дворазова олімпійська чемпіонка та 11-кратна чемпіонка світу з синхронного плавання

Марія Шурочкіна була доставлена ​​до Науково-дослідного інституту швидкої допомоги імені Скліфосовського

Дворазова олімпійська чемпіонка із синхронного плавання росіянка Марія Шурочкіна постраждала внаслідок пожежі у квартирі житлового будинку на заході Москви. Як інформує «Главком», про це російським ресурсам повідомили в оперативних службах.

Марія Шурочкіна була доставлена ​​до Науково-дослідного інституту швидкої допомоги імені Скліфосовського.

Площа загоряння становила 5 кв. м, горіли речі та меблі. За попередніми даними, причиною пожежі стало порушення правил експлуатації біокаміну.

Зазначається, що площа опіків становить близько 32% тіла спортсменки. Лікарі кваліфікували її стан, як тяжкий. Повідомляється, що існує загроза її життю.

Марія Шурочкіна – дворазова олімпійська чемпіонка та 11-кратна чемпіонка світу з синхронного плавання.

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.

Теги: артистичне плавання спорт

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