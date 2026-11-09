Марія Шурочкіна – дворазова олімпійська чемпіонка та 11-кратна чемпіонка світу з синхронного плавання

Марія Шурочкіна була доставлена ​​до Науково-дослідного інституту швидкої допомоги імені Скліфосовського

Дворазова олімпійська чемпіонка із синхронного плавання росіянка Марія Шурочкіна постраждала внаслідок пожежі у квартирі житлового будинку на заході Москви. Як інформує «Главком», про це російським ресурсам повідомили в оперативних службах.

Марія Шурочкіна була доставлена ​​до Науково-дослідного інституту швидкої допомоги імені Скліфосовського.

Площа загоряння становила 5 кв. м, горіли речі та меблі. За попередніми даними, причиною пожежі стало порушення правил експлуатації біокаміну.

Зазначається, що площа опіків становить близько 32% тіла спортсменки. Лікарі кваліфікували її стан, як тяжкий. Повідомляється, що існує загроза її життю.

Марія Шурочкіна – дворазова олімпійська чемпіонка та 11-кратна чемпіонка світу з синхронного плавання.

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

PSG goalkeeper Matvey Safonov, gymnast Melnikova, who supports Russia’s aggression against Ukraine, and Stefan Dürr, the owner of EkoNiva, took part in a promotional event for the Russian company EkoNiva. In 2025, Dürr received the Russian Order of Friendship by decree of Putin. https://t.co/alIIuKfs50 — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) October 5, 2026

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.