Сотні людей провели в останню путь народного артиста України Федора Стригуна (фото)

У Львові попрощалися з народним артистом України Федором Стригуном

Останнім місцем спочинку митця став родинний гробівець на Личаківському кладовищі у Львові

У Львові 26 жовтня провели в останню путь народного артиста України, актора та режисера Федора Стригуна, який помер після тривалої хвороби. На церемонію прощання прийшли сотні людей, серед яких рідні, друзі, колеги та шанувальники творчості митця. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду.

Чин похорону відбувся у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Після богослужіння на площі Ринок провели загальноміську церемонію прощання.

Під час церемонії сурмач виконав мелодію «Ой верше, мій верше» – один з улюблених творів Федора Стригуна.

Сотні людей прийшли попрощатися з народним артистом України Федором Стригуном у Гарнізонному храмі Львова Фото: Львівська міськрада

Згодом похоронна процесія вирушила на Личаківське кладовище. Артиста поховали у родинному гробівці на полі №51.

Чим був відомий Федір Стригун

Федір Стригун народився 1 листопада 1939 року в селі Томашівка на Черкащині. У 1961 році закінчив акторський факультет Київського інституту театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого.

Професійну кар'єру розпочав у Запорізькому драматичному театрі, а з 1965 року працював у Львівському національному театрі імені Марії Заньковецької. Згодом став його художнім керівником і головним режисером.

У центрі Львова встановили траурний стенд із портретом Федора Стригуна, який помер 23 жовтня Фото: Львівська міськрада

За понад пів століття творчої діяльності Стригун зіграв більш ніж 100 театральних ролей і поставив десятки вистав. Серед найвідоміших робіт – «Гайдамаки», «Наталка Полтавка», «Маруся Чурай», «Гамлет», «Украдене щастя», «Митрополит Андрей» та трилогія «Мазепа».

Глядачам він також запам'ятався ролями у фільмах «Пропала грамота», «Запорожець за Дунаєм», «Дударики» та «Камінна душа».

Окрім акторської та режисерської роботи, Стригун займався викладацькою діяльністю. У 1990–1998 роках підготував два акторські випуски у Львівській консерваторії імені Миколи Лисенка, а також викладав у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

У 1978 році митець став лауреатом Шевченківської премії за виставу «Тил», а наступного року отримав звання народного артиста. У 2001 році його обрали академіком Національної академії мистецтв України.

Серед державних відзнак Стригуна – ордени князя Ярослава Мудрого IV і V ступенів та «За заслуги» всіх трьох ступенів.

Нагадаємо, 23 жовтня Львівська міська рада повідомила про смерть Федора Стригуна. Митець пішов із життя після тривалої та важкої хвороби, за кілька днів до свого 87-річчя.

Понад пів століття його професійна діяльність була нерозривно пов'язана з театром імені Марії Заньковецької, де він залишив десятки знакових постановок і виховав нові покоління українських акторів.