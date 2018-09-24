Приїхав тренувати «Шахтар», а знайшов кохання: Паулу Фонсека одружився з українкою
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Новою дружиною фахівця стала керівниця прес-служби Ріната Ахметова
Паулу Фонсека зізнався, що одружився з українкою.
Про це зізнався сам головний тренер донецького «Шахтаря» в ефірі програми «Великий футбол».
«Плюс я одружився тут, у мене дружина – українка, і зрозуміло, що я відчуваю себе, як вдома. Мені подобається жити у Києві, мені дуже подобаються люди тут», - сказав він.
«Як я говорив, мене завжди дуже добре сприймають і поважають тут», - додав Фонсека.
За повідомленнями ЗМІ, новою дружиною Фонсеки стала Катерина Остроушко – керівник прес-служби президента «Шахтаря» Ріната Ахметова.
Про роман Фонсеки з Остроушко повідомлялося ще навесні нинішнього року.
На момент приходу у «Шахтар» Фонсека був одружений 20 років, але потім розлучився.
Португальський фахівець очолює клуб з 31 травня 2016 року.