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    Приїхав тренувати «Шахтар», а знайшов кохання: Паулу Фонсека одружився з українкою

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    Паулу Фонсека. Фото REUTERS - Приїхав тренувати «Шахтар», а знайшов кохання: Паулу Фонсека одружився з українкою
    Паулу Фонсека. Фото REUTERS

    Новою дружиною фахівця стала керівниця прес-служби Ріната Ахметова

    Паулу Фонсека зізнався, що одружився з українкою.

    Про це зізнався сам головний тренер донецького «Шахтаря» в ефірі програми «Великий футбол».

    «Плюс я одружився тут, у мене дружина – українка, і зрозуміло, що я відчуваю себе, як вдома. Мені подобається жити у Києві, мені дуже подобаються люди тут», - сказав він.

    «Як я говорив, мене завжди дуже добре сприймають і поважають тут», - додав Фонсека.

    За повідомленнями ЗМІ, новою дружиною Фонсеки стала Катерина Остроушко – керівник прес-служби президента «Шахтаря» Ріната Ахметова.

    Про роман Фонсеки з Остроушко повідомлялося ще навесні нинішнього року.

    На момент приходу у «Шахтар» Фонсека був одружений 20 років, але потім розлучився.

    Португальський фахівець очолює клуб з 31 травня 2016 року.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ «Шахтар» Паулу Фонсека дружина тренер
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