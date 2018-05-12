  1. Головна
  2. Спорт
  3. Скотч. Спорт
    Скотч. Спорт

    Сексуальні та палкі: ринг-гьорлз бою Ломаченко - Лінарес (фото)

    • Сьогодні, 16:40
    • Розсилка
    Ринг-гьорл компанії Top Rank
    Ринг-гьорл компанії Top Rank

    Дівчата, які будуть прикрашати вечір боксу на відомому майданчику Madison Square Garden

    Василь Ломаченко 12 травня в Нью-Йорку спробує взяти чергову вершину в вигляді чемпіонського пояса в новій для нього ваговій категорії. Суперником українця стане володар титулу WBA в легкій вазі Хорхе Лінарес.

    Хай-тек провів всі свої бої на профі-рингу під егідою промоутерської компанії Top Rank, де зібрані не тільки відмінні боксери, але і прекрасні дівчата.

    Пропонуємо вам познайомитися з дівчатами, які будуть прикрашати вечір боксу на відомому майданчику Madison Square Garden.

    1 з 20
    на весь екран згорнути
    Стефані Кук
    Стефані Кук
    Стефані Кук
    Тіанна Туамохелоа
    Тіанна Туамохелоа
    Тіанна Туамохелоа
    Рейчел Енн
    Рейчел Енн
    Рейчел Енн
    Камбріа Джой
    Камбріа Джой
    Камбріа Джой
    Черіл Енн
    Черіл Енн
    Черіл Енн
    Келсі Рає
    Тетяна
    Тетяна
    Тетяна

    Зазначимо, що за 4 роки українець провів 11 професійних боїв, 10 з них закінчив перемогою. Лінарес виступає на професійному ринзі 15 років, з 47 боїв перемоги здобув у 44.

    Джерело: isport.ua

    бокс Василь Ломаченко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ