Сексуальні та палкі: ринг-гьорлз бою Ломаченко - Лінарес (фото)
- Сьогодні, 16:40
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Ринг-гьорл компанії Top Rank
Дівчата, які будуть прикрашати вечір боксу на відомому майданчику Madison Square GardenВасиль Ломаченко 12 травня в Нью-Йорку спробує взяти чергову вершину в вигляді чемпіонського пояса в новій для нього ваговій категорії. Суперником українця стане володар титулу WBA в легкій вазі Хорхе Лінарес.
Хай-тек провів всі свої бої на профі-рингу під егідою промоутерської компанії Top Rank, де зібрані не тільки відмінні боксери, але і прекрасні дівчата.
Пропонуємо вам познайомитися з дівчатами, які будуть прикрашати вечір боксу на відомому майданчику Madison Square Garden.
Зазначимо, що за 4 роки українець провів 11 професійних боїв, 10 з них закінчив перемогою. Лінарес виступає на професійному ринзі 15 років, з 47 боїв перемоги здобув у 44.
Джерело: isport.ua