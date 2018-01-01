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    У Серени Вільямс були ускладнення після пологів

    Тенісистці робили кесарів розтин, після чого у неї почалися проблеми
    Американська тенісистка Серена Вільямс відчувала ускладнення після пологів. Принаймні, про це повідомляє Vogue. 36-річній тенісистці довелося робити кесарів розтин, оскільки у дочки при переймах знизився пульс. Після операції у легенях Вільямс (обстеження відбулося за її активної участі з урахуванням проблем у минулому) виявили тромби, які
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    Серена Вільямс з донькою
    Серена Вільямс з донькою

    Тенісистці робили кесарів розтин, після чого у неї почалися проблеми

    Американська тенісистка Серена Вільямс відчувала ускладнення після пологів.

    Принаймні, про це повідомляє Vogue.

    36-річній тенісистці довелося робити кесарів розтин, оскільки у дочки при переймах знизився пульс.

    Після операції у легенях Вільямс (обстеження відбулося за її активної участі з урахуванням проблем у минулому) виявили тромби, які ускладнювали дихання. Їй дали препарати з розрідження крові.

    Через тромби тенісистка почала сильно кашляти, шрам від кесаревого розтину розійшовся, а через розріджену кров препаратів почалася кровотеча.

    Щоб впоратися з проблемами, спортсменці зробили операцію, після чого вона майже півтора місяці витратила на відновлення.

    Дочка Алексіс Олімпія народилася у Серени Вільямс і її чоловіка бізнесмена Алексіса Оганяна 1 вересня.

    У листопаді тенісистка повернулася до тренувань, але вирішила не виступати на Australian Open через проблеми з формою.

    Джерело: Спорт-Экспресс

    теніс
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