У Серени Вільямс були ускладнення після пологів
- Сьогодні, 00:51
-
Розсилка
Тенісистці робили кесарів розтин, після чого у неї почалися проблеми
Американська тенісистка Серена Вільямс відчувала ускладнення після пологів.
Принаймні, про це повідомляє Vogue.
36-річній тенісистці довелося робити кесарів розтин, оскільки у дочки при переймах знизився пульс.
Після операції у легенях Вільямс (обстеження відбулося за її активної участі з урахуванням проблем у минулому) виявили тромби, які ускладнювали дихання. Їй дали препарати з розрідження крові.
Через тромби тенісистка почала сильно кашляти, шрам від кесаревого розтину розійшовся, а через розріджену кров препаратів почалася кровотеча.
Щоб впоратися з проблемами, спортсменці зробили операцію, після чого вона майже півтора місяці витратила на відновлення.
Дочка Алексіс Олімпія народилася у Серени Вільямс і її чоловіка бізнесмена Алексіса Оганяна 1 вересня.
У листопаді тенісистка повернулася до тренувань, але вирішила не виступати на Australian Open через проблеми з формою.
Джерело: Спорт-Экспресс