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Шакіра потрапила у скандал на Чемпіонаті світу 2026 через росіянку

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Шакіра потрапила у скандал на Чемпіонаті світу 2026 через росіянку
Попри хайп з боку російських ЗМІ, 10-річна Єсенія Міхєєва живе у США
фото: відкриті джерела

У мережі припустили, що 10-річна російська танцівниця потрапила на світову першість невипадково 

У мережі активно обговорюють виступ 10-річної танцівниці Єсенії Міхєєвої під час гафтайм-шоу фіналу Чемпіонату світу 2026, в якому збірна Іспанії перемогла Аргентину. Про це повідомляє «Главком».

Росіянка на Чемпіонаті світу 

Причиною дискусій стало те, що дівчинка народилася в Москві, а її участь у номері Шакіри викликала неоднозначну реакцію користувачів. За словами батьків Єсенії, хореографів Марини та Олександра Міхєєвих, які кілька років тому переїхали до США, дівчинка отримала запрошення після участі в онлайн-челенджі під пісню Dai Dai. Вони стверджують, що команда Шакіри звернула увагу на відео, яке вона опублікувала у соцмережах, після чого запросила її до участі у постановці.

За словами матері дівчинки, після виступу Єсенія мала змогу поспілкуватися за лаштунками зі знаменитостями, які брали участь у шоу або були присутні на фіналі, серед яких Джастін Бібер, учасники BTS, Том Круз, Ніколь Шерзінгер і Кріс Мартін. Російські ЗМІ підхопили цю тему та наголошували на російському походженні танцівниці та її успіху, хоча та вже давно живе у Сполучених Штатах. 

Критика рішення Шакіри

Попри те, що Міхєєва нині живе та займається творчою діяльністю у США, її поява на сцені фіналу мундіалю стала предметом активного обговорення. Частина користувачів нагадала, що російські збірні та клуби залишаються відстороненими від міжнародних турнірів під егідою ФІФА та УЄФА через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, тому участь уродженки РФ у шоу здалася їм черговою спробою «відбілювання» та скасування спортивного бану. 

Інші дописувачі висловили сумніви щодо версії про випадковий відбір через соціальні мережі та припустили, що участь у шоу могла бути організована невипадковим шляхом, припускаючи цілеспрямоване просування росіян або роботу агентів. Водночас жодних підтверджень таких припущень наразі не оприлюднено і ані ФІФА, ані представники Шакіри не коментували реакцію, що виникла в соцмережах після виступу юної танцівниці.

Нагадаємо, що під час відкриття Чемпіонату світу 2026 з'явився російський прапор. Він висів на офіційних конструкціях стадіону поруч із прапором Румунії.

Теги: скандал Шакіра НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу

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