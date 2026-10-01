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Військові нагородили Ірину Федишин особливою відзнакою (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Ірина Федишин з Віталієм Човником отримали медалі від бригади ЗСУ
фото: кадр із відео

Ірина Федишин передала військовим на фронт сотні автівок

Сьогодні, в День захисників та захисниць України Ірина Федишин отримала відзнаку від 17-ї танкової бригади. Медаллю також було нагороджено чоловіка артистки, продюсера Віталія Човника. Про це пише «Главком» із посиланням на допис співачки в Іnstagram.

Так, Ірина Федишин отримала від танкової бригади медаль «Гордість нації». Водночас Віталія Човника відзначили памʼятною медаллю «Хрест патріота України». «Для нас велика честь отримати відзнаку від 17-ї танкової бригади. Щиро дякуємо нашим захисникам за мужність, силу та щоденний захист України. Пишаємось вами і безмежно цінуємо все, що ви робите заради нашої країни та кожного з нас. Честь і шана нашим воїнам!» – зазначила співачка у дописі.

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Окремо Ірина Федишин привітала військових із Днем захисників та захисниць України. «Я вітаю всіх наших захисників, наших захисниць. Хлопці, дівчата, ми вам дуже-дуже пишаємося, ви в нас найкращі. Обіймаю всіх міцно. Для нас це дуже цінно. Дякуємо, хлопці, вам за таку відзнаку, за таку нагороду. Слава Україні!» – сказала Федишин у відео.

Ірина Федишин з Віталієм Човником отримали медалі від бригади ЗСУ
Ірина Федишин з Віталієм Човником отримали медалі від бригади ЗСУ
фото: кадр із відео

Нагадаємо, українська співачка Ірина Федишин передала авто для ЗСУ. Зірка зібрала кошти на авто для ЗСУ у своєму масштабному турі «Україна колядує», який тривав з грудня 2025 року по січень 2026 року. Співачка виступала не лише в Україні, але й за кордоном, її пісні лунали у США, Канаді та інших містах Європи. 

Торік Ірина Федишин придбала ще 30 автомобілів для фронту, довівши загальну кількість переданих машин до 400. Згодом Ірина Федишин передала ще 100 автівок у різні бригади, підрозділи, батальйони у найгарячіші ділянки фронту. Перед відправкою до військових автомобілі освятили священнослужителі у Львові.

Також повідомлялося, співачка Ірина Федишин передала бронетранспортер (БТР) для 125-ї бригади ТРО. Ця покупка стала результатом благодійної вечері, яка відбулася у іспанській Марбельї.

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Теги: медалі державні нагороди співачка Ірина Федишин військові

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