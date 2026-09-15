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Співачка Onuka отримала статуетку «Еммі», яку здобула у 2024 році (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Onuka показала свою статуетку
фото: скриншот Іnstagram.com/onukaofficial

Onuka є співавторкою фільму про Україну, за який вона отримала «Еммі»

Українська співачка Onuka отримала статуетку премії «Еммі» як продюсерка. Артистка перемогла у 2024 році в номінації «Outstanding Daytime Special» за фільм «Culture Quest», знятий Яном Грантом, однак отримала свою нагороду лише зараз. Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис зірки.

Onuka, справжнє імʼя якої Ната Жижченко, розповіла, що серія документальних фільмів, яка увійшла до проєкту «Culture Quest», була знята ще у вересні 2022 року.

«Я була відповідальна за Чернігівський епізод, за те, що познайомила з усіма волонтерськими організаціями. Показала наш супротив на той час, «Деревʼяне мереживо Чернігова» (волонтерська ініціатива, Главком)... І це ще той час, коли працювала переправа, яка працювала за таймінгом. Як ми зустрічали, переправляли. Дуже цікаво пірнути в той час. Але головне, що настрої в нас були абсолютно інакші. Це був такий порив, це був той час, коли ми розуміли, що скоро буде контрнаступ, і ми були суперпіднесені. Оцей весь красивий артсупротив задокументовано в цьому фільмі», – розповіла продюсерка.

Ната Жижченко розповіла, що її статуетка буде зберігатися у майстерні її дідуся, де був знятий один з епізодів фільму. За словами співачки, раніше вона б не повірила, що ця робота здобуде статуетку «Еммі».

«І це дуже прикольно, як інколи якісь речі просто прорізають простір. І якби хтось сказав, що в цій майстерні буде знято епізод, який отримує «Еммі», і ця «Еммі» приїде туди задокументувати цей момент, я би не повірила. Але це ті моменти, коли життя дарує такі класні емоції звідти, звідки ти абсолютно цього не очікуєш», – зауважила зірка.

Culture Quest

Нагадаємо, документальний фільм «2000 метрів до Андріївки» українського режисера Мстислава Чернова здобув нагороду на щорічній премії News & Documentary Emmy Awards. Фільм Мстислава Чернова «2000 метрів до Андріївки» потрапив у ще шість номінацій.

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Теги: премія кіно фільм співачка Чернігів

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Кіно

Співачка Onuka отримала статуетку «Еммі», яку здобула у 2024 році (відео)
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