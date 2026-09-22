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Софія Ротару поділилася спогадом до річниці свого весілля (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Софія Ротару показала, як виглядала в день свого весілля
фото: Іnstagram.com/sofiarotaru.official

Софія Ротару та Анатолій Євдокименко прожили разом понад 34 роки

Народна артистка Софія Ротару опублікувала фото з дня свого весілля. 58 років тому співачка вийшла заміж за народного артиста України, керівника ансамблю «Червона рута» Анатолія Євдокименка. Про це пише «Главком» із посиланням на сторінку зірки в Instagram.

Так, 22 вересня 1968 року Софія Ротару та Анатолій Євдокименко стали чоловіком та дружиною. Співачка показала світлину, де вони з чоловіком святкують весілля та пʼють шампанське з гостями. У дописі Софія Ротару зазначила дату весілля та додала до фото емодзі у вигляді червоних сердець.

Софія Ротару та Анатолій Євдокименко прожили разом понад 34 роки
Софія Ротару та Анатолій Євдокименко прожили разом понад 34 роки
фото: Іnstagram.com/sofiarotaru.official

Історія Софії Ротару та Анатолія Євдокименка почалася ще до їхнього знайомства. Співак побачив її на обкладинці журналу ще під час служби в армії, тоді він повісив фото Ротару над своїм ліжком, а згодом відшукав її у Чернівцях.

Софія Ротару поділилася спогадом до річниці свого весілля (фото) фото 1
фото: Іnstagram.com/sofiarotaru.official

Ротару зізнавалася, що не закохалася у свого майбутнього чоловіка одразу, адже він залицявся до неї ще два роки. Врешті Євдокименку вдалося здобути увагу, а згодом й кохання Ротару. Подружжя прожило разом понад 34 роки, у шлюбі в них народився син Руслан Євдокименко. 23 жовтня 2002 року чоловік артистки помер у віці 60 років.

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Теги: шлюб весілля співачка Софія Ротару річниця весілля

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