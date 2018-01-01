Вразив своєю фізичною формою: Володимир Кличко з сім'єю відпочив на Барбадосі

Останній бій на професійному ринзі Кличко провів у квітні минулого року

Легендарний український боксер, дворазовий чемпіон світу в суперважкій вазі, переможець Олімпіади-1996 Володимир Кличко разом з родиною День святого Валентина провів на Барбадосі. [READ_MORE] [GALLERY_BLOCK] Як зазначає ресурс Тmz, Володимир з родиною провели час на курорті Sandy Lane. Журналісти видання залишилися під враженням від