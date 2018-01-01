Вразив своєю фізичною формою: Володимир Кличко з сім'єю відпочив на Барбадосі
- Сьогодні, 11:07
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Володимир Кличко
Останній бій на професійному ринзі Кличко провів у квітні минулого року
Легендарний український боксер, дворазовий чемпіон світу в суперважкій вазі, переможець Олімпіади-1996 Володимир Кличко разом з родиною День святого Валентина провів на Барбадосі.
Як зазначає ресурс Тmz, Володимир з родиною провели час на курорті Sandy Lane. Журналісти видання залишилися під враженням від фізичної форми 41-річного українця, який останній бій на професійному ринзі провів у квітні минулого року.
Джерело: telegraf.com.ua