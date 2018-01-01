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    Скотч. Спорт

    Вразив своєю фізичною формою: Володимир Кличко з сім'єю відпочив на Барбадосі

    Останній бій на професійному ринзі Кличко провів у квітні минулого року
    Легендарний український боксер, дворазовий чемпіон світу в суперважкій вазі, переможець Олімпіади-1996 Володимир Кличко разом з родиною День святого Валентина провів на Барбадосі. [READ_MORE] [GALLERY_BLOCK] Як зазначає ресурс Тmz, Володимир з родиною провели час на курорті Sandy Lane. Журналісти видання залишилися під враженням від
    • Сьогодні, 11:07
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    Володимир Кличко
    Володимир Кличко

    Останній бій на професійному ринзі Кличко провів у квітні минулого року

    Легендарний український боксер, дворазовий чемпіон світу в суперважкій вазі, переможець Олімпіади-1996 Володимир Кличко разом з родиною День святого Валентина провів на Барбадосі.

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    Вразив своєю фізичною формою: Володимир Кличко з сім'єю відпочив на Барбадосі
    Вразив своєю фізичною формою: Володимир Кличко з сім'єю відпочив на Барбадосі
    Вразив своєю фізичною формою: Володимир Кличко з сім'єю відпочив на Барбадосі
    Вразив своєю фізичною формою: Володимир Кличко з сім'єю відпочив на Барбадосі
    Вразив своєю фізичною формою: Володимир Кличко з сім'єю відпочив на Барбадосі
    Вразив своєю фізичною формою: Володимир Кличко з сім'єю відпочив на Барбадосі
    Вразив своєю фізичною формою: Володимир Кличко з сім'єю відпочив на Барбадосі
    Вразив своєю фізичною формою: Володимир Кличко з сім'єю відпочив на Барбадосі
    Вразив своєю фізичною формою: Володимир Кличко з сім'єю відпочив на Барбадосі
    Вразив своєю фізичною формою: Володимир Кличко з сім'єю відпочив на Барбадосі
    Вразив своєю фізичною формою: Володимир Кличко з сім'єю відпочив на Барбадосі
    Вразив своєю фізичною формою: Володимир Кличко з сім'єю відпочив на Барбадосі
    Вразив своєю фізичною формою: Володимир Кличко з сім'єю відпочив на Барбадосі
    Вразив своєю фізичною формою: Володимир Кличко з сім'єю відпочив на Барбадосі
    Вразив своєю фізичною формою: Володимир Кличко з сім'єю відпочив на Барбадосі
    Вразив своєю фізичною формою: Володимир Кличко з сім'єю відпочив на Барбадосі
    Вразив своєю фізичною формою: Володимир Кличко з сім'єю відпочив на Барбадосі
    Вразив своєю фізичною формою: Володимир Кличко з сім'єю відпочив на Барбадосі
    Вразив своєю фізичною формою: Володимир Кличко з сім'єю відпочив на Барбадосі
    Вразив своєю фізичною формою: Володимир Кличко з сім'єю відпочив на Барбадосі

    Як зазначає ресурс Тmz, Володимир з родиною провели час на курорті Sandy Lane. Журналісти видання залишилися під враженням від фізичної форми 41-річного українця, який останній бій на професійному ринзі провів у квітні минулого року.

    Джерело: telegraf.com.ua

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