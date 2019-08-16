Юна красуня з Австралії: гарячі фото чарівної фігуристки Кайлані Крейн



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Кайлані Крейн

Майже весь вільний від фігурного катання час дівчина проводить в подорожах або за катанням на сноуборді

Кайлані Крейн - 21-річна австралійська фігуристка.

Кайлані поки що не вдавалося завоювати медаль великих міжнародних турнірів, але зате, потрапляючи на ці самі турніри, вона доводить, що і в Австралії є фігурне катання.