Юна красуня з Австралії: гарячі фото чарівної фігуристки Кайлані Крейн
Кайлані Крейн
Майже весь вільний від фігурного катання час дівчина проводить в подорожах або за катанням на сноубордіКайлані Крейн - 21-річна австралійська фігуристка. Кайлані поки що не вдавалося завоювати медаль великих міжнародних турнірів, але зате, потрапляючи на ці самі турніри, вона доводить, що і в Австралії є фігурне катання.
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Варто зазначити, що ця красуня з батьківщини кенгуру виступає краще, ніж її суперниці з багатьох країн, в яких фігурне катання має давні переможні традиції.
Майже весь вільний від фігурного катання час дівчина проводить в подорожах або за катанням на сноуборді.