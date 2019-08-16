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    Юна красуня з Австралії: гарячі фото чарівної фігуристки Кайлані Крейн

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    Кайлані Крейн - Юна красуня з Австралії: гарячі фото чарівної фігуристки Кайлані Крейн
    Кайлані Крейн

    Майже весь вільний від фігурного катання час дівчина проводить в подорожах або за катанням на сноуборді

    Кайлані Крейн - 21-річна австралійська фігуристка. Кайлані поки що не вдавалося завоювати медаль великих міжнародних турнірів, але зате, потрапляючи на ці самі турніри, вона доводить, що і в Австралії є фігурне катання.

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    Юна красуня з Австралії: гарячі фото чарівної фігуристки Кайлані Крейн
    Юна красуня з Австралії: гарячі фото чарівної фігуристки Кайлані Крейн
    Юна красуня з Австралії: гарячі фото чарівної фігуристки Кайлані Крейн
    Юна красуня з Австралії: гарячі фото чарівної фігуристки Кайлані Крейн
    Юна красуня з Австралії: гарячі фото чарівної фігуристки Кайлані Крейн
    Юна красуня з Австралії: гарячі фото чарівної фігуристки Кайлані Крейн
    Юна красуня з Австралії: гарячі фото чарівної фігуристки Кайлані Крейн
    Юна красуня з Австралії: гарячі фото чарівної фігуристки Кайлані Крейн
    Юна красуня з Австралії: гарячі фото чарівної фігуристки Кайлані Крейн
    Юна красуня з Австралії: гарячі фото чарівної фігуристки Кайлані Крейн
    Юна красуня з Австралії: гарячі фото чарівної фігуристки Кайлані Крейн
    Юна красуня з Австралії: гарячі фото чарівної фігуристки Кайлані Крейн
    Юна красуня з Австралії: гарячі фото чарівної фігуристки Кайлані Крейн
    Юна красуня з Австралії: гарячі фото чарівної фігуристки Кайлані Крейн
    Юна красуня з Австралії: гарячі фото чарівної фігуристки Кайлані Крейн
    Юна красуня з Австралії: гарячі фото чарівної фігуристки Кайлані Крейн
    Юна красуня з Австралії: гарячі фото чарівної фігуристки Кайлані Крейн
    Юна красуня з Австралії: гарячі фото чарівної фігуристки Кайлані Крейн
    Юна красуня з Австралії: гарячі фото чарівної фігуристки Кайлані Крейн
    Юна красуня з Австралії: гарячі фото чарівної фігуристки Кайлані Крейн
    Юна красуня з Австралії: гарячі фото чарівної фігуристки Кайлані Крейн
    Юна красуня з Австралії: гарячі фото чарівної фігуристки Кайлані Крейн
    Юна красуня з Австралії: гарячі фото чарівної фігуристки Кайлані Крейн
    Юна красуня з Австралії: гарячі фото чарівної фігуристки Кайлані Крейн
    Юна красуня з Австралії: гарячі фото чарівної фігуристки Кайлані Крейн
    Юна красуня з Австралії: гарячі фото чарівної фігуристки Кайлані Крейн
    Юна красуня з Австралії: гарячі фото чарівної фігуристки Кайлані Крейн
    Юна красуня з Австралії: гарячі фото чарівної фігуристки Кайлані Крейн
    Юна красуня з Австралії: гарячі фото чарівної фігуристки Кайлані Крейн
    Юна красуня з Австралії: гарячі фото чарівної фігуристки Кайлані Крейн

    Варто зазначити, що ця красуня з батьківщини кенгуру виступає краще, ніж її суперниці з багатьох країн, в яких фігурне катання має давні переможні традиції.

    Майже весь вільний від фігурного катання час дівчина проводить в подорожах або за катанням на сноуборді.
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