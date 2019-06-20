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    У Дніпрі знову збираються відновити Льодову арену. Вартість робіт - 55,7 мільйона

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    Льодова арена в Дніпрі має бути доведена до пуття в 2021 році - У Дніпрі знову збираються відновити Льодову арену. Вартість робіт - 55,7 мільйона
    Льодова арена в Дніпрі має бути доведена до пуття в 2021 році
    34.ua

    У 2018-му році комплекс частково вже оновлювали

    У Дніпрі планують відремонтувати будівлю Льодової арени, що знаходиться на Набережній Заводській, 53.

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    Тендер на ремонт оголосило КП «Молодіжне творче об'єднання». Витратити на зовнішній і внутрішній ремонт будівлі з міського бюджету готові 55 мільйонів 716 тисяч 166 гривень.

    Така інформація була опублікована на сайті Єдиного реєстру держзакупівель ProZorro.

    Судячи з тендерної документації, майбутня фірма-переможець повинна замінити дах, утеплити її. Всередині будівлі доведуть до ладу ковзанку, встановлять нові огорожі, поручні, замінять гумове покриття і куплять нове музичне обладнання.

    Також відремонтують стелю, поштукатурять і пофарбують стіни, встановлять котли і водонагрівачі, полагодять ліфт тощо. Всі роботи майбутній підрядник повинен буде закінчити до 31 грудня 2021 року.

    Поки тендер знаходиться в стадії прийняття пропозицій. Тобто претенденти на підряд можуть залишати свої заявки для участі в аукціоні, який запланований на 1 липня.

    Цікаво, що гроші на ремонт Льодової арени в Дніпрі вже виділялися влітку 2018 року. 8 мільйонів 570 тисяч 537 гривень тоді отримала фірма ТОВ «Техноцентр «Холод». За цю суму підрядник ремонтував холли, гардеробні, роздягальні, а також систему опалення.

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