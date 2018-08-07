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    Скотч. Спорт

    Запальні дівчата з групи підтримки клубу НБА «Детройт Пістонз». Ефектні фото красунь

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    <span>Фото: nba.com</span> - Запальні дівчата з групи підтримки клубу НБА «Детройт Пістонз». Ефектні фото красунь
    Фото: nba.com

    Pistons Dancers - саме таку назва мають ці красуні

    Баскетболісти «Детройт Пістонз» в минулому сезоні зірок з неба не хапають - вони зайняли лише 9 місце в Східній конференції НБА, а, отже, не змогли потрапити до плей-офф.

    Однак, навіть не зважаючи на такі результати у вболівальників команди завжди є стимул приходити на домашні матчі клубу. Баскетболістів з Детройту на кожній грі надихають на нові звершення ефектні дівчата з групи підтримки.

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    Запальні дівчата з групи підтримки клубу НБА «Детройт Пістонз». Ефектні фото красунь
    Запальні дівчата з групи підтримки клубу НБА «Детройт Пістонз». Ефектні фото красунь
    Запальні дівчата з групи підтримки клубу НБА «Детройт Пістонз». Ефектні фото красунь
    Запальні дівчата з групи підтримки клубу НБА «Детройт Пістонз». Ефектні фото красунь
    Запальні дівчата з групи підтримки клубу НБА «Детройт Пістонз». Ефектні фото красунь
    Запальні дівчата з групи підтримки клубу НБА «Детройт Пістонз». Ефектні фото красунь
    Запальні дівчата з групи підтримки клубу НБА «Детройт Пістонз». Ефектні фото красунь
    Запальні дівчата з групи підтримки клубу НБА «Детройт Пістонз». Ефектні фото красунь
    Запальні дівчата з групи підтримки клубу НБА «Детройт Пістонз». Ефектні фото красунь
    Запальні дівчата з групи підтримки клубу НБА «Детройт Пістонз». Ефектні фото красунь
    Запальні дівчата з групи підтримки клубу НБА «Детройт Пістонз». Ефектні фото красунь
    Запальні дівчата з групи підтримки клубу НБА «Детройт Пістонз». Ефектні фото красунь
    Запальні дівчата з групи підтримки клубу НБА «Детройт Пістонз». Ефектні фото красунь
    Запальні дівчата з групи підтримки клубу НБА «Детройт Пістонз». Ефектні фото красунь
    Запальні дівчата з групи підтримки клубу НБА «Детройт Пістонз». Ефектні фото красунь
    Запальні дівчата з групи підтримки клубу НБА «Детройт Пістонз». Ефектні фото красунь
    Запальні дівчата з групи підтримки клубу НБА «Детройт Пістонз». Ефектні фото красунь
    Запальні дівчата з групи підтримки клубу НБА «Детройт Пістонз». Ефектні фото красунь
    Запальні дівчата з групи підтримки клубу НБА «Детройт Пістонз». Ефектні фото красунь
    Запальні дівчата з групи підтримки клубу НБА «Детройт Пістонз». Ефектні фото красунь
    Запальні дівчата з групи підтримки клубу НБА «Детройт Пістонз». Ефектні фото красунь
    Запальні дівчата з групи підтримки клубу НБА «Детройт Пістонз». Ефектні фото красунь
    Запальні дівчата з групи підтримки клубу НБА «Детройт Пістонз». Ефектні фото красунь
    Запальні дівчата з групи підтримки клубу НБА «Детройт Пістонз». Ефектні фото красунь
    Запальні дівчата з групи підтримки клубу НБА «Детройт Пістонз». Ефектні фото красунь
    Запальні дівчата з групи підтримки клубу НБА «Детройт Пістонз». Ефектні фото красунь
    Запальні дівчата з групи підтримки клубу НБА «Детройт Пістонз». Ефектні фото красунь
    Запальні дівчата з групи підтримки клубу НБА «Детройт Пістонз». Ефектні фото красунь
    Запальні дівчата з групи підтримки клубу НБА «Детройт Пістонз». Ефектні фото красунь
    Запальні дівчата з групи підтримки клубу НБА «Детройт Пістонз». Ефектні фото красунь
    Запальні дівчата з групи підтримки клубу НБА «Детройт Пістонз». Ефектні фото красунь
    Запальні дівчата з групи підтримки клубу НБА «Детройт Пістонз». Ефектні фото красунь
    Запальні дівчата з групи підтримки клубу НБА «Детройт Пістонз». Ефектні фото красунь
    Запальні дівчата з групи підтримки клубу НБА «Детройт Пістонз». Ефектні фото красунь
    Запальні дівчата з групи підтримки клубу НБА «Детройт Пістонз». Ефектні фото красунь
    Запальні дівчата з групи підтримки клубу НБА «Детройт Пістонз». Ефектні фото красунь
    Запальні дівчата з групи підтримки клубу НБА «Детройт Пістонз». Ефектні фото красунь
    Запальні дівчата з групи підтримки клубу НБА «Детройт Пістонз». Ефектні фото красунь
    Запальні дівчата з групи підтримки клубу НБА «Детройт Пістонз». Ефектні фото красунь
    Запальні дівчата з групи підтримки клубу НБА «Детройт Пістонз». Ефектні фото красунь
    Запальні дівчата з групи підтримки клубу НБА «Детройт Пістонз». Ефектні фото красунь
    Запальні дівчата з групи підтримки клубу НБА «Детройт Пістонз». Ефектні фото красунь
    Запальні дівчата з групи підтримки клубу НБА «Детройт Пістонз». Ефектні фото красунь
    Запальні дівчата з групи підтримки клубу НБА «Детройт Пістонз». Ефектні фото красунь
    Запальні дівчата з групи підтримки клубу НБА «Детройт Пістонз». Ефектні фото красунь
    Запальні дівчата з групи підтримки клубу НБА «Детройт Пістонз». Ефектні фото красунь
    Запальні дівчата з групи підтримки клубу НБА «Детройт Пістонз». Ефектні фото красунь
    Запальні дівчата з групи підтримки клубу НБА «Детройт Пістонз». Ефектні фото красунь
    Запальні дівчата з групи підтримки клубу НБА «Детройт Пістонз». Ефектні фото красунь
    Запальні дівчата з групи підтримки клубу НБА «Детройт Пістонз». Ефектні фото красунь
    Фото: nba.com

    Pistons Dancers - саме таку назва мають ці красуні. Тож, хоча нинішньому поколінню гравців «Пістонз» і далеко до слави своїх попередників, які п'ять разів завойовували чемпіонський титул, та все ж вболівальники клубу сподіваються на повернення славетних часів. Красуні ж з групи підтримки своїми запальними виступами лише посилюють цю віру у майбутні перемоги.

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