Запальні дівчата з групи підтримки клубу НБА «Детройт Пістонз». Ефектні фото красунь



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Фото: nba.com

Pistons Dancers - саме таку назва мають ці красуні

Баскетболісти «Детройт Пістонз» в минулому сезоні зірок з неба не хапають - вони зайняли лише 9 місце в Східній конференції НБА, а, отже, не змогли потрапити до плей-офф.

Однак, навіть не зважаючи на такі результати у вболівальників команди завжди є стимул приходити на домашні матчі клубу. Баскетболістів з Детройту на кожній грі надихають на нові звершення ефектні дівчата з групи підтримки.

Pistons Dancers - саме таку назва мають ці красуні. Тож, хоча нинішньому поколінню гравців «Пістонз» і далеко до слави своїх попередників, які п'ять разів завойовували чемпіонський титул, та все ж вболівальники клубу сподіваються на повернення славетних часів. Красуні ж з групи підтримки своїми запальними виступами лише посилюють цю віру у майбутні перемоги.