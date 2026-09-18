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Корецький доручив усунути затримки з ідентифікацією тіл репатрійованих

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Корецький доручив усунути затримки з ідентифікацією тіл репатрійованих
Корецький доручив прибрати зайві затримки під час ідентифікації тіл
фото: Сергій Корецький/Telegram

Після наради з МОЗ, МВС та Міноборони прем'єр дав тиждень на підготовку плану вдосконалення процедур

Прем'єр-міністр Сергій Корецький доручив усунути зайві затримки у процесі ідентифікації тіл репатрійованих військових та цивільних. Влада має посилити координацію та обмін інформацією між відомствами, щоб родини загиблих швидше отримували результати. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву глави уряду.

Питання ідентифікації репатрійованих тіл розглянули під час наради за участю Міністерства охорони здоров'я, Міністерства внутрішніх справ та Міністерства оборони.

«Держава має прискорити процес ідентифікації тіл репатрійованих військових і цивільних. Прибрати зайві затримки, посилити взаємодію та обмін інформацією між відомствами», – заявив Корецький.

За словами прем'єра, під час наради детально проаналізували весь процес ідентифікації – від проведення судово-медичної експертизи до подальших дій після її завершення. На кожному з етапів уряд планує посилити координацію між відповідальними відомствами.

«Детально розібрали весь процес на нараді з МОЗ, МВС та Міноборони – від судово-медичної експертизи до дій після її проведення. На кожному з цих етапів необхідно посилити координацію між відомствами, щоб оперативніше проходити всі процедури. Доручив за тиждень підготувати чіткий план вдосконалень», – повідомив глава уряду.

Паралельно держава планує збільшувати можливості системи судово-медичної експертизи. Наразі відповідні дослідження проводять 21 регіональне бюро СМЕ, підпорядковане Міністерству охорони здоров'я.

У проєкті державного бюджету на 2027 рік на цей напрям передбачили понад 600 млн грн. Зокрема, кошти мають спрямувати на дооснащення регіональних бюро необхідним обладнанням.

«Маємо зробити так, щоб родини якомога швидше отримували точну інформацію та могли гідно попрощатися зі своїми близькими»

Нагадаємо, що 17 вересня за результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 252 загиблих. За твердженням російської сторони, вони належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. Репатріацію провели Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, Об'єднаний центр при СБУ, Збройні сили, МВС, Офіс омбудсмана, ДСНС та інші структури сектору безпеки й оборони.

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Теги: Сергій Корецький військові війна

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