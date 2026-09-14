У Нідерландах помер учасник змагань з триатлону, якому стало зле просто під час гонки

Під час триатлонів на довгу дистанцію померло чимало людей цього року

54-річного шведського учасника не вдалося врятувати

54-річний шведський учасник триатлону Challenge Almere-Amsterdam помер у лікарні після того, як йому стало зле під час плавання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на організаторів змагань.

Інцидент стався під час першого етапу дисципліни Long Distance. Шведу стало погано у воді, після чого рятувальники оперативно витягли його на берег і надали необхідну медичну допомогу. Згодом чоловіка доправили до лікарні, де він помер у неділю.

Попри трагедію, організатори після консультацій із екстреними службами вирішили не зупиняти змагання. За інформацією місцевих ЗМІ, про смерть учасника оголосили лише наступного дня на прохання його родини, щоб близькі встигли першими повідомити про трагедію рідним та друзям.

В організації заявили, що смерть спортсмена стала важким ударом для всіх, хто працював над проведенням заходу. «Само собою зрозуміло, що цей випадок залишить глибокий слід. Для нас як організаторів, але ще більше – для близьких загиблого. Бажаємо родині, друзям і всім, хто його знав, багато сил пережити цю невимовну втрату. Ми надамо підтримку там, де це буде необхідно і можливо», – йдеться в заяві організаторів.

Триатлон Challenge Almere проводиться з 1983 року. Назву Challenge Almere-Amsterdam змагання отримали у 2013-му після того, як захід здобув статус World Series.

Нагадаємо, що бразильська триатлоністка потонула під час змагань у США. 38-річна Марія Флавія Араужо займалася триатлоном протягом 10 років. Також вона працювала на телебаченні та була блогеркою.