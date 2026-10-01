Загибель пілота МіГ-29, перше застосування української балістики та вирок у справі Фаріон. Головне за 1 жовтня 2026

Дайджест новин 1 жовтня 2026 року

Під час виконання бойового завдання загинув командир ланки 40-ї бригади тактичної авіації «Привид Києва» Марат Мамбетов, президент Володимир Зеленський повідомив про перше бойове застосування української тактичної балістики FP-7, а В’ячеслава Зінченка засудили до довічного ув’язнення за вбивство Ірини Фаріон. «Главком» зібрав головні події дня 1 жовтня.

Загинув пілот бригади «Привид Києва» Марат Мамбетов

фото: Командування Повітряних сил ЗСУ

Під час виконання бойового завдання 1 жовтня загинув український льотчик, капітан Марат Мамбетов – командир ланки 40-ї бригади тактичної авіації «Привид Києва». На винищувачі МіГ-29 Мамбетов завдавав ракетно-бомбових ударів по російських окупантах на одному з напрямків фронту.

Під час виконання завдання літак було підбито російською ракетою. Пілот катапультувався, однак вижити йому не вдалося. У Повітряних силах висловили співчуття рідним та близьким загиблого військового.

Україна вперше застосувала тактичну балістику FP-7

скриншот із відео

Президент України Володимир Зеленський повідомив про перше бойове застосування української тактичної балістики FP-7. Зеленський не уточнив, коли саме та по якій цілі було застосовано FP-7. Також наразі не розкриваються результати удару.

Зінченка засудили до довічного за вбивство Ірини Фаріон

фото: Суспільне

Шевченківський районний суд Львова ухвалив вирок В’ячеславу Зінченку у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. 20-річного Зінченка засудили до довічного позбавлення волі. Суд також частково задовольнив цивільний позов доньки загиблої Софії Особи. Обвинувачений має виплатити їй 5 млн грн.

Росія відмовилася від припинення взаємних ударів по енергетиці

скриншот із відео

Російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію про взаємне припинення ударів по енергетичній інфраструктурі України та Росії.

Йшлося про припинення українських ударів по російських нафтопереробних заводах в обмін на припинення атак РФ по українській енергетиці. Путін назвав відповідну пропозицію «безглуздою» та заявив, що Москва не погоджується на такий формат домовленостей.

Російський удар знищив датацентр «Парковий» у Києві

Внаслідок серії російських ударів 1 жовтня майданчик датацентру «Парковий» у Києві зазнав критичних руйнувань та повністю припинив функціональну діяльність.

У компанії заявили, що через отримані пошкодження відновити надання сервісів на базі київського майданчика неможливо. Працівники не постраждали, а дані клієнтів розгорнуті на резервних майданчиках у Європейському Союзі.

У Московській області пролунали вибухи

скриншот із відео

У Краснозаводську Московської області РФ пролунала серія вибухів, після яких над містом здійнявся великий стовп диму. Місцеві пабліки також повідомляли про перекриття дороги в напрямку хімічного заводу.

На оприлюднених у соціальних мережах кадрах видно густий дим над містом. Інформація про причини вибухів та можливі пошкодження уточнюється.

Зеленський присвоїв Оболєнському звання бригадного генерала

фото: Ігор Оболєнський/Facebook

Президент України Володимир Зеленський присвоїв командиру 2-го корпусу Національної гвардії України «Хартія» Ігорю Оболєнському військове звання бригадного генерала. Оболєнський очолює 2-й корпус НГУ «Хартія».

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