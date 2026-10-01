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Загибель пілота МіГ-29, перше застосування української балістики та вирок у справі Фаріон. Головне за 1 жовтня 2026

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Загибель пілота МіГ-29, перше застосування української балістики та вирок у справі Фаріон. Головне за 1 жовтня 2026
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин 1 жовтня 2026 року

Під час виконання бойового завдання загинув командир ланки 40-ї бригади тактичної авіації «Привид Києва» Марат Мамбетов, президент Володимир Зеленський повідомив про перше бойове застосування української тактичної балістики FP-7, а В’ячеслава Зінченка засудили до довічного ув’язнення за вбивство Ірини Фаріон. «Главком» зібрав головні події дня 1 жовтня.

Загинув пілот бригади «Привид Києва» Марат Мамбетов

Загибель пілота МіГ-29, перше застосування української балістики та вирок у справі Фаріон. Головне за 1 жовтня 2026 фото 1
фото: Командування Повітряних сил ЗСУ

Під час виконання бойового завдання 1 жовтня загинув український льотчик, капітан Марат Мамбетов – командир ланки 40-ї бригади тактичної авіації «Привид Києва». На винищувачі МіГ-29 Мамбетов завдавав ракетно-бомбових ударів по російських окупантах на одному з напрямків фронту.

Під час виконання завдання літак було підбито російською ракетою. Пілот катапультувався, однак вижити йому не вдалося. У Повітряних силах висловили співчуття рідним та близьким загиблого військового.

Україна вперше застосувала тактичну балістику FP-7

Загибель пілота МіГ-29, перше застосування української балістики та вирок у справі Фаріон. Головне за 1 жовтня 2026 фото 2
скриншот із відео

Президент України Володимир Зеленський повідомив про перше бойове застосування української тактичної балістики FP-7. Зеленський не уточнив, коли саме та по якій цілі було застосовано FP-7. Також наразі не розкриваються результати удару.

Зінченка засудили до довічного за вбивство Ірини Фаріон

Загибель пілота МіГ-29, перше застосування української балістики та вирок у справі Фаріон. Головне за 1 жовтня 2026 фото 3
фото: Суспільне

Шевченківський районний суд Львова ухвалив вирок В’ячеславу Зінченку у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. 20-річного Зінченка засудили до довічного позбавлення волі. Суд також частково задовольнив цивільний позов доньки загиблої Софії Особи. Обвинувачений має виплатити їй 5 млн грн.

Росія відмовилася від припинення взаємних ударів по енергетиці

Загибель пілота МіГ-29, перше застосування української балістики та вирок у справі Фаріон. Головне за 1 жовтня 2026 фото 4
скриншот із відео

Російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію про взаємне припинення ударів по енергетичній інфраструктурі України та Росії.

Йшлося про припинення українських ударів по російських нафтопереробних заводах в обмін на припинення атак РФ по українській енергетиці. Путін назвав відповідну пропозицію «безглуздою» та заявив, що Москва не погоджується на такий формат домовленостей.

Російський удар знищив датацентр «Парковий» у Києві

Загибель пілота МіГ-29, перше застосування української балістики та вирок у справі Фаріон. Головне за 1 жовтня 2026 фото 5
фото: transexpo.ua

Внаслідок серії російських ударів 1 жовтня майданчик датацентру «Парковий» у Києві зазнав критичних руйнувань та повністю припинив функціональну діяльність.

У компанії заявили, що через отримані пошкодження відновити надання сервісів на базі київського майданчика неможливо. Працівники не постраждали, а дані клієнтів розгорнуті на резервних майданчиках у Європейському Союзі.

У Московській області пролунали вибухи

Загибель пілота МіГ-29, перше застосування української балістики та вирок у справі Фаріон. Головне за 1 жовтня 2026 фото 6
скриншот із відео

У Краснозаводську Московської області РФ пролунала серія вибухів, після яких над містом здійнявся великий стовп диму. Місцеві пабліки також повідомляли про перекриття дороги в напрямку хімічного заводу.

На оприлюднених у соціальних мережах кадрах видно густий дим над містом. Інформація про причини вибухів та можливі пошкодження уточнюється.

Зеленський присвоїв Оболєнському звання бригадного генерала

Загибель пілота МіГ-29, перше застосування української балістики та вирок у справі Фаріон. Головне за 1 жовтня 2026 фото 7
фото: Ігор Оболєнський/Facebook

Президент України Володимир Зеленський присвоїв командиру 2-го корпусу Національної гвардії України «Хартія» Ігорю Оболєнському військове звання бригадного генерала. Оболєнський очолює 2-й корпус НГУ «Хартія».

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Теги: росія війна Володимир Зеленський

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