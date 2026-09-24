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Збірна України другий раз поспіль вийшла до півфіналу Кубка Біллі Джин Кінг

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Збірна України другий раз поспіль вийшла до півфіналу Кубка Біллі Джин Кінг
Збірна України впевнено стартувала на КБДК
фото: Instagram Еліни Світоліної

Усього два рази синьо-жовті приймали участь у турнірі

Збірна Укаїни вийшла до півфіналу Кубку Біллі Джин Кінг. Про це повідомляє «Главком».

У чвертьфіналу сино-жовті зустрілиь з командою Бельгії. У першій грі Ангеліна Калініна переграла Яну Отципку, а другій Еліна Світоліна поступилась Грет Міттен з Бельгії.

У третій грі дует Калініної та Кіченок переграв пару Кампен/Сальден. З рахунком 2:1 Україна пройшла далі.

Для України це друга участь у Кубку Біллі Джин Кінг і другий раз поспіль наші тенісистки вийшл до півфіналу. Минулого турніру синьо-жовті за крок до фіналу поступились майбутньому переможцю – Італії.

Цього року у півфіналі на хзбірну України чекає переможець пари Італія – Китай. У іншому півфіналу зустрінуться збірні Іспанії та Чехії.

Склад збірної України на Кубок Біллі Джин Кінг

  • Еліна Світоліна
  • Ангеліна Калініна
  • Катаріна Завацька
  • Людмила Кіченок

Нагадаємо, що Даяна Ястремська розповіла про влучання російської ракети в дім її родини.

Теги: Кубок Біллі Джин Кінг теніс

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