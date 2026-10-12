Калініна вибула на старті тенісного турніру в Ухані

Україна втратила першу представницю у Піднебесній

Вітчизняна тенісистка Ангеліна Калініна зазнала поразки від британки Соней Картал на старті Wuhan Open. Про це повідомляє «Главком».

Українка впевнено розпочала, взявши два гейми зі старту поєдинку. Згодом Калініна ще раз виграла пункт на подачі суперниці та впритул підійшла до сетболу (5:2). Проте, Картал спромоглася на камбек – виграла аж п'ять геймів поспіль та повела за партіями.

У другому сеті драматизму було менше. Спершу опонентки зосередилися на власних подачах. Лише в шостому геймі британська тенісистка змогла взяти подачу Калініної.

Цей пункт виявився вирішальним. Українська спортсменка не змогла відповісти на брейк Картал і зачохлила ракетку. Незабаром на турнірі в китайському Ухані стартують ще п'ять співвітчизниць Калініної, зокрема Еліна Світоліна та Марта Костюк розпочнуть виступи з другого кола.

Wuhan Open. Перший раунд

Ангеліна Калініна (Україна) – Соней Картал (Велика Британія) – 5:7, 3:6

До слова, нещодавно збірна України поступилася Чехії у фіналі Кубка Біллі Джин Кінг. Ангеліна Калініна програла матч Кароліні Муховій. Натомість Еліна Світоліна зазнала поразки від Лінди Носкової.

Нагадаємо, раніше Світоліна анонсувала книгу для підлітків. Співавтором першої ракетки України став письменник Сергій Жадан. Головні герої розповіді – підлітки Аліна та Сєня.