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Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна пробились до другого кола парного розряду Уханя

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна пробились до другого кола парного розряду Уханя
Даяна Ястремська продовжує виступи і в одиночному, і в парному розрядах
фото: Instagram yonex_tennis

Український дует зустрівся з парою Еала/Сонмез

Дует Даяни Ястремської та Ангеліни Калініної вийшов до 1/8 фіналу WTA 1000 в Ухані. Про це повідомляє «Главком».

Протистояли українкам Александра Еала з Філіппін та Зейнеп Сенмез з Туреччини.

Ястремська та Калініна впевнено переграли своїх суперниць (6:2, 6:3) та пробились до наступного раунду

У 1/16 фіналу парного розряду на дует Ястремська/Калініна чекає протистояння з Анною Даниліною та Чжан Шуай. ПРотистояння відбудеться 14 жовтня не раніше ніж о 12:10 за Києвом.

WTA 1000. Ухань. Парний розряд, перше коло

Даяна Ястремська/ Ангеліна Калініна (Україна) – Александра Еала/ Зейнеп Сонмез (Філіппіни/ Туреччина) – 6:2, 6:3

Даяна Ястремська також вийшла до другого кола одиночного роряду, здолавши у 1/32 фіналу іспанку Крістіану Букшу.

Раніше стала відома суперниця Еліни Світоліної у другому колі Уханя – нею стала Людмила Самсонова, яка виступає у нейтральному статусі.

До слова, Марта Костюк сенсаційно поступилась Марії Саккарі у другому колі WTA 1000 в Ухані. Це була преша гра українки після відновлення від ушкодження зап'ястя.

Теги: Ангеліна Калініна Даяна Ястремська теніс

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Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна пробились до другого кола парного розряду Уханя
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