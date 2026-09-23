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Україна – Бельгія: де дивитися чвертьфінал Кубка Біллі Джин Кінг

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Україна – Бельгія: де дивитися чвертьфінал Кубка Біллі Джин Кінг
Трансляція матчу Україна – Бельгія відбудеться на YouTube Setanta Sports
фото: World Tennis

Переможець гри Україна – Бельгія у 1/2 фіналі турніру зіграє з переможцем протистояння Італія – Китай

Завтра, 24 вересня, жіноча збірна України з тенісу в китайському місті Шеньчжень зіграє чвертьфінальний поєдинок Кубка Біллі Джин Кінг. Про це повідомляє «Главком».

Суперником наших дівчат стане збірна Бельгії.

Де дивитися гру Україна – Бельгія

Трансляція матчу Україна – Бельгія відбудеться на YouTube Setanta Sports. 

Гра Україна – Бельгія розпочнеться о 5:00 за київським часом.

Зустріч складається з трьох поєдинків (два одиночних матчі та один парний за потреби).

Переможець гри Україна – Бельгія у 1/2 фіналі турніру зіграє з переможцем протистояння Італія – Китай.

Нагадаємо, наперердодні була опублікована заявка збірної України на Кубок Біллі Джин Кінг.

Склад збірної України на Кубок Біллі Джин Кінг

  • Еліна Світоліна
  • Ангеліна Калініна
  • Катаріна Завацька
  • Людмила Кіченок
Теги: теніс Кубок Біллі Джин Кінг

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