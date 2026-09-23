Україна – Бельгія: де дивитися чвертьфінал Кубка Біллі Джин Кінг
Переможець гри Україна – Бельгія у 1/2 фіналі турніру зіграє з переможцем протистояння Італія – Китай
Завтра, 24 вересня, жіноча збірна України з тенісу в китайському місті Шеньчжень зіграє чвертьфінальний поєдинок Кубка Біллі Джин Кінг. Про це повідомляє «Главком».
Суперником наших дівчат стане збірна Бельгії.
Де дивитися гру Україна – Бельгія
Трансляція матчу Україна – Бельгія відбудеться на YouTube Setanta Sports.
Гра Україна – Бельгія розпочнеться о 5:00 за київським часом.
Зустріч складається з трьох поєдинків (два одиночних матчі та один парний за потреби).
Переможець гри Україна – Бельгія у 1/2 фіналі турніру зіграє з переможцем протистояння Італія – Китай.
Нагадаємо, наперердодні була опублікована заявка збірної України на Кубок Біллі Джин Кінг.
Склад збірної України на Кубок Біллі Джин Кінг
- Еліна Світоліна
- Ангеліна Калініна
- Катаріна Завацька
- Людмила Кіченок
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