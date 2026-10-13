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Міжнародна федерація тенісу ухвалила рішення щодо повернення Росії до командних турнірів

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Міжнародна федерація тенісу ухвалила рішення щодо повернення Росії до командних турнірів
Національні збірні Росії та Білорусі не будуть допущені до міжнародних командних змагань під егідою World Tennis
фото: ФТУ

13 жовтня в Алмати (Казахстан) відбулася Генеральна асамблея Міжнародної федерації тенісу (World Tennis)

Міжнародна федерація тенісу не підтримала повернення Росії та Білорусі до міжнародного командного тенісу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Федерацію тенісу України.

13 жовтня 2026 року в Алмати (Казахстан) під час Конференції та Генеральної асамблеї Міжнародної федерації тенісу (World Tennis) відбулося голосування щодо можливого повернення Росії та Білорусі до міжнародного тенісу.

На розгляд делегатів були винесені резолюції щодо відновлення участі російських та білоруських національних команд у міжнародних командних змаганнях, а також поновлення членських прав тенісних федерацій цих країн у складі World Tennis.

За результатами голосування жодна із запропонованих резолюцій не отримала необхідної підтримки делегатів.

Таким чином, чинні обмеження залишаються в силі. Національні збірні Росії та Білорусі не будуть допущені до міжнародних командних змагань під егідою World Tennis, а відповідні національні федерації не відновлять свої членські права.

Федерація тенісу України продовжує свою роботу на міжнародному рівні щодо недопущення повернення Росії та Білорусі до міжнародного командного тенісу.

Нагадаємо, жіноча збірна України з тенісу заробила один мільйон євро за вихід до фіналу Кубку Біллі Джин Кінг.

Кольори нашої національної команди захищали Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Катаріна Завацька, Людмила Кіченок. Роль капітана команди виконував Ілля Марченко.

Синьо-жовті вперше у історії вийшли до фіналу, де з рахунком 0:2 поступились Чехії. За це вони отримали один мільйон євро, у той час як переможниці турнірну заробили 1,5 мільйони.

Півфіналісти (Іспанія та Італія) отримали по 500 тисяч євро, чвертьфіналісти (Бельгія, Казахстан, Велика Британія та Китай) заробили по 350 тисяч євро. Загальний призовий фонд турніру склав 4,9 мільйонів євро.

Теги: теніс

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