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Еммі Наварро у 2025-му році діагностували синдром відносного дефіциту енергії у спорті та хворобу Хашимото

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Еммі Наварро у 2025-му році діагностували синдром відносного дефіциту енергії у спорті та хворобу Хашимото
Американка останній раз виходила на корт 9 вересня
фото: Instagram Емми Наварро

Американка посідає 24-те місце рейтингу WTA

Американска тенісистка Емма Наварро розповіла про те, що у кінці 2025 року в неї діагностували синдром відносного дефіциту енергії у спорті (RED-S) та хворобу Хашимото. Про це повідомляє «Главком».

«Зі мною було щось не так. Я відчувала емоції, яких раніше ніколи не переживала, принаймні настільки сильно – дратівливість, розчарування, перфекціонізм, тривогу і, що для мене було особливо дивно, гнів.

Пам’ятаю, що того тижня в Гобарті (Australian Open 2024 – прим.) я відчувала сильний внутрішній гнів. Мені хотілося розтрощити всі ракетки у своїй сумці, хоча раніше я ніколи такого не робила й навіть не хотіла.

На нещодавньому US Open Емма наварро дійшла до чвертьфіналу, де поступилась співвітчизниці Джессіці Пегулі.

Мене почало дратувати все – моя команда, інші люди, будь-що, що не відповідало моїм конкретним побажанням чи звичному розпорядку, будь-яка помилка на корті, кожен програний розіграш. Але я з усіх сил намагалася не показувати іншим, що відчуваю, і тримати себе в руках.

Восени 2025 року, після кількох років спроб зрозуміти причину різних нових і незрозумілих симптомів, у мене діагностували стан, відомий як RED-S. За нього організм не отримує достатньо енергії, щоб справлятися з фізичними навантаженнями та повсякденним життям.

Ситуацію додатково ускладнив діагноз гіпотиреозу Хашимото. Через це потрібно було знайти правильний баланс між споживанням енергії, її витратами та медикаментозним лікуванням», – розповіла Наварро.

До слова, Юлія Стародубцева поступилась Аліні Чараєвій та залишила WTA 1000 у Пекіні.

 

Теги: Емма Наварро теніс

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Теніс

Еммі Наварро у 2025-му році діагностували синдром відносного дефіциту енергії у спорті та хворобу Хашимото
Еммі Наварро у 2025-му році діагностували синдром відносного дефіциту енергії у спорті та хворобу Хашимото
Юлія Стародубцева поступилась Аліні Чараєвій та залишила WTA 1000 у Пекіні
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