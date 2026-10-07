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Юлія Стародубцева разом з Кеті Бултер залишила парний розряд пекінського тисячника

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Юлія Стародубцева разом з Кеті Бултер залишила парний розряд пекінського тисячника
Українка посідає 193-є місце у парному рейтингу WTA
фото: Instagram Юлії Стародубцевої

Дует Стародубцева/Бултер поступився італійкам Еррані та Паоліні

Юлія Стародубцева (Україна) та Кеті Бултер (Велика Британія) поступились у другому колі парного розряду WTA 1000 у Пекіні. Про це повідомляє «Главком».

У першому колі україно-британський дует здолав Маю Джойнт (Австралія) та Андрею Клепач (Словенія).

У першому сеті Стародубцева та Бултер нав'язали доволі серйозну боротьбу Еррані та Паоліні, проте все ж оптсупилииьс. Другу партію італійки виграли дуже впевнено – 6:1.

Одиночний розряд Юлія Стародубцева залишила ще після першого кола, поступившись представниці Вірменії Аліні Чараєвій.

WTA 1000. Пекін, Парний розряд. 1/8 фіналу

  • Юлія Стародубцева/Кеті Бултер (Україна/Велика Британія) – Сара Еррані/ Жасмін Паоліні (Італія) – 5:7, 1:6

Раніше було опуліковано сітку турніру Six Kings Open, на якому тенісисти поборються за шість мільйонів доларів.

До слова, Людмила Кіченок (Україна) та Ейша Мухаммед (США) поступилиcь у 1/8 фіналу WTA 1000 у Пекіні – Протистояли україно-американському дуетові Сторм Хантер (Франція) та Крістіна Младеновіч (Австралія).

Нагадаємо, що Дарія Снігур програла нейтральній росіянці Міррі Андрєєвій в 1/8 фіналу тенісного турніру в Пекіні.

Теги: теніс Юлія Стародубцева

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