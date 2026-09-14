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Визначився переможець чоловічого US Open

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Визначився переможець чоловічого US Open
Звєрєва здобув другу перемогу на Мейджорах

Завершився останній Мейджор 2026 року

Представник Німеччини Александр Звєрєв обіграв американського тенісиста Бена Шелтона у фінальному матчі US Open. Про це повідомляє «Главком».

Поєдинок завершився з рахунком 6:3, 7:6 (7:2), 5:7, 6:2 на користь Звєрєва. На турнірі він був посіяний під першим номером, Шелтон – під восьмим.

Для Звєрєва це друга перемога на Мейджорах. У 2026 році він став переможцем Roland Garros.

Усього на рахунку тенісиста шість фіналів на Мейджорах, три з яких він зіграв цього сезону.

Нагадаємо, тенісистка Олександра Олійникова заявила про те, що її виключено з заявки збірної України на фінальну частину Кубка Біллі Джин Кінг.

«На жаль, я не зіграю у фінальній частині КБДК. Після поразки в другому колі на US Open мені повідомили, що буде здійснена заміна. Я вважаю, що за результатами хардового сезону, північноамериканської серії, я показала себе гарно для третього номера. І в мене є певні припущення, що ця заміна має неспортивні причини», – сказала українка.

Наразі залишається невідомим, хто замінить Олександру Олійникову у збірній.

У чвертьфіналі турніру на збірну України чекає протистояння з Бельгією. Гра відбудеться 24 вересня о 05:00 за Києвом.

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Теги: Александр Зверєв теніс US Open

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