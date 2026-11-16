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«Мій рік одним словом». Світоліна курйозно «завалила» вірусний тренд із ігристим

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Мій рік одним словом». Світоліна курйозно «завалила» вірусний тренд із ігристим
Еліна Світоліна мала успішний змагальний рік
фото: EFE

Перша ракетка України весело відсвяткувала завершення тенісного сезону

Українка Еліна Світоліна не впоралася з ігристим напоєм після поразки у фіналі Підсумкового турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Instagram спортсменки.

Напередодні лідерка вітчизняного тенісу поступилася безпрапорній росіянці Міррі Андрєєвій (5:7, 3:6). Для Світоліної цей фінал WTA Finals був третім у карєрі. Тепер за її плечима одна перемога та дві поразки у вирішальних матчах турніру.

Після поєдинку сезон-2026 для української тенісистки завершився. Світоліна вирішила відсвяткувати цю подію з власною командою. Перша ракетка України спробувала ефектно відкрити шампанське, поки її знімав на відео тренер Сергій Стаховський.

Світоліна повинна була в дусі вірусних відео з Instagram вдарити пляшкою об поверхню, щоб ігристе під тиском полилося у стилі церемоній нагородження в автоперегонах. Однак, після удару тенісистки корок залишився на місці. Лише через кілька секунд напій «вибухнув», неабияк розвеселивши Світоліну.

«Мій рік одним словом: непередбачуваний», – прокоментувала відео перша ракетка України, додавши смайлик.

elisvitolina

Еліна Світоліна завершила сезон-2026

До слова, нещодавно збірна України поступилася Чехії у фіналі Кубка Біллі Джин Кінг. Ангеліна Калініна програла матч Кароліні Муховій. Натомість Еліна Світоліна зазнала поразки від Лінди Носкової.

Нагадаємо, раніше Світоліна анонсувала книгу для підлітків. Співавтором першої ракетки України став письменник Сергій Жадан. Головні герої розповіді – підлітки Аліна та Сєня.

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Теги: Еліна Світоліна теніс Сергій Стаховський

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