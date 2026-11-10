Поразка на старті Підсумкового: Еліна Світоліна поступилася Міррі Андреєвій

Матч проти третьої ракетки світу у чемпіонки Підсумкового-2018 відверто не вдався

Українська тенісистка Еліна Світоліна поступилася у першому турі групового етапу Підсумкового турніру WTA «нейтральній» Міррі Андреєвій. Про це повідомляє «Главком».

Ненайкращий старт турніру

Українська тенісистка цього року вже зустрічалася з Андрєєвою та навіть перемагала її під час Відкритого чемпіонату Австралії. Однак цього разу повторити успіх Еліни Світоліній не вдалося.

Початок зустрічі видався доволі рівним. Суперниці впевнено брали свої подачі, а українка навіть змогла захопити невелику перевагу, не дозволяючи Андрєєвій відірватися в рахунку. Проте в середині першої партії ситуація різко змінилася. Світоліна двічі поспіль програла гейми під нуль, чим скористалася представниця нейтрального статусу. Андрєєва повела 4:2 та отримала можливість контролювати перебіг сету.

Попри невдалий відрізок, українка не опустила рук і згодом помітно додала у грі. Їй вдалося скоротити відставання та повернути інтригу в партію. За рахунку 4:5 Світоліна навіть мала чудову нагоду відігратися, отримавши перевагу А:40 на подачі суперниці. Однак реалізувати шанс на брейк українка не змогла. Андрєєва втримала гейм, а разом із ним і перший сет, який завершився на її користь.

Невдала кінцівка першої партії позначилася на психологічному стані Світоліної, бо другий сет виявився для українки ще складнішим. Вона втратила контроль над грою та не змогла виграти жодного гейму. При цьому рахунок не повністю відображає перебіг боротьби: Світоліна мала кілька можливостей поборотися за брейк, однак щоразу Андрєєва знаходила спосіб утримати свою подачу. Зрештою Еліна Світоліна розпочала виступ на Підсумковому турнірі WTA з поразки.

Теніс. Підсумковий турнір WTA. Перший тур

Еліна Світоліна (6) – Мірра Андреєва (3) 4:6, 0:6

Нагадаємо, що Марта Костюк поступилася у своєму дебютному матчі на Підсумковому турнірі WTA.