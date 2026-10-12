Еліна Світоліна вперше з 2021 року піднялася на шосте місце рейтингу WTA

За свій виступ у Китаї Світоліна заробила 215 рейтингових очок

Еліна Світоліна залишається першою ракеткою України

Еліна Світоліна повернулася до топ-6 світового рейтингу WTA, посівши шосту сходинку вперше з жовтня 2021 року. Про це повідомляє «Главком».

На турнірі WTA 1000 у Пекіні українка дісталася чвертьфіналу, де поступилася китаянці Чжен Ціньвень, яка стала переможницею змагань.

За свій виступ у Китаї Світоліна заробила 215 рейтингових очок і збільшила свій доробок до 5024 балів.

У топ-100 рейтингу WTA також перебувають ще п'ятеро українок:

Марта Костюк (10 місце)

Дарія Снігур (42 місце)

Юлія Стародубцева (44 місце)

Ангеліна Калініна (48 місце)

Олександра Олійникова (51 місце)

Нагадаємо, жіноча збірна України з тенісу заробила один мільйон євро за вихід до фіналу Кубку Біллі Джин Кінг.

Кольори нашої національної команди захищали Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Катаріна Завацька, Людмила Кіченок. Роль капітана команди виконував Ілля Марченко.

Синьо-жовті вперше у історії вийшли до фіналу, де з рахунком 0:2 поступились Чехії. За це вони отримали один мільйон євро, у той час як переможниці турнірну заробили 1,5 мільйони.

Півфіналісти (Іспанія та Італія) отримали по 500 тисяч євро, чвертьфіналісти (Бельгія, Казахстан, Велика Британія та Китай) заробили по 350 тисяч євро. Загальний призовий фонд турніру склав 4,9 мільйонів євро.