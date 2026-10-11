Олександра Олійникова пропустить тисячник в Ухані

WTA 1000 в Ухані пройде з 12 по 18 жовтня

Українська тенісистка Олександра Олійникова пропустить WTA 1000 в Ухані. Про це повідомляє «Главком».

Наша спортсменка пропустить турнір через ушкодження правої щиколотки. ЦЬого року українка прийняла участь у п'яти турнірах WTA 1000, найкращим результатом на них став вихід до третього кола Риму, де вона поступилась Лінді Носковій.

У першому колі Уханя на Олександру Олійникоу чекало протистояння з представницею Індонезії Джаніс Тджен. У разі входу до другого кола, українка зустрілась би з переможницею пари Дар'я Снігур (Україна) – Елізе Мертенс (Бельгія).

На WTA 1000 Українку представлять шість спортсменок: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Дарія Снігур та Ангеліна Калініна. 10 жовтня відбувся жереб змагання, за підсумками якого наші тенісистки дізнались своїх суперниць.

До слова, українська тенісистка Марта Костюк повернулася до повноцінних тренувальних сесій – спортсменка відновилась від ушкодження зап'ястя.

Нагадаємо, що тенісистка Поліна Скляр кваліфікувалась на юніорський Підсумковий турнір 2026.

15-річна спортсменка потрапила до вісімки найкращих тенісисток сезону, завдяки чому отримала путівку на турнір у Китаї.