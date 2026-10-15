Сербський тенісист погорів на договірних матчах та отримав дискваліфікацію до 2050 року

29-річний Мілічевич організував шість договірних матчів у період із 2022 по 2024 рік

Стефан Мілічевич отримав 24-річну дискваліфікацію та штраф у розмірі $70 тисяч

Сербський тенісист Стефан Мілічевич отримав дискваліфікацію до 2050 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міжнародне агентство із забезпечення чесності у тенісі (ITIA).

29-річного Мілічевича звинуватили в організації шести договірних матчів у період із 2022 по 2024 рік. Також він займався вербуванням інших тенісистів.

У підсумку серб отримав 24-річну дискваліфікацію та штраф у розмірі $70 тисяч.

Найкращим результатом Мілічевича за кар'єру стало 1338 місце в рейтингу АТР.

Нагадаємо, жіноча збірна України з тенісу заробила один мільйон євро за вихід до фіналу Кубку Біллі Джин Кінг.

Кольори нашої національної команди захищали Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Катаріна Завацька, Людмила Кіченок. Роль капітана команди виконував Ілля Марченко.

Синьо-жовті вперше у історії вийшли до фіналу, де з рахунком 0:2 поступились Чехії. За це вони отримали один мільйон євро, у той час як переможниці турнірну заробили 1,5 мільйони.

Півфіналісти (Іспанія та Італія) отримали по 500 тисяч євро, чвертьфіналісти (Бельгія, Казахстан, Велика Британія та Китай) заробили по 350 тисяч євро. Загальний призовий фонд турніру склав 4,9 мільйонів євро.